Геннадий Онищенко поддержал вывод ученых о роли кишечных микробов в долголетии

Кишечные микробы служат не единственным, но одним из главных секретов долголетия, поскольку через желудочно-кишечный тракт наш организм получает все необходимое, кроме кислорода. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал заявление биологов из США и Японии о том, что в организме долгожителей содержится больше уникальных кишечных микробов.

«Это не единственный секрет долголетия, но точно один из них. В каждом из нас есть как минимум по два с половиной килограмма того, что мы называем нормофлорой кишечника. Это микробы, которые помогают нам жить, позволяют переваривать пищу, нормально функционировать нашему желудочно-кишечному тракту, через который мы получаем все, кроме кислорода», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что не следует недооценивать значение окружающей среды в нашей жизни.

«Человек появляется на свет стерильным. Родился, закричал, и первые микробы с воздухом попали в его легкие. Многое зависит от того, как он живет с первого дня. Если мать кормит его грудным молоком, то это естественный путь. Если кормит не грудью, а «консервами», — совсем другое дело», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он напомнил, какой вред нашему здоровью может нанести самолечение.

«Когда люди бессистемно принимают антибиотики, а иногда и врачи назначают препараты неверно, бывает так, что наступает полное уничтожение микрофлоры кишечника. Она гибнет. Там остается одна плесень, только грибы. Человек испытывает дискомфорт и долго-долго восстанавливает нормофлору», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко отреагировал на скандальные слова балерины Анастасии Волочковой о вакцинации. По его словам, балерине негоже делать мракобесные заявления на уровне средневековья.