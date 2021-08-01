Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» показала накаченного сына-красавца

Москва, 1 августа. Известная актриса театра и кино Наталья Андрейченко похвасталась атлетической внешностью своего старшего сына Дмитрия. В этом году наследнику артистки исполнилось уже 38 лет.

Старшего сына Наталья Андрейченко родила в браке с известным композитором и пианистом Максимом Дунаевским. Пара познакомилась на съемках фильма «Мэри Поппинс, до свидания», ставшего в последствии легендарным. Между актрисой и музыкантом быстро вспыхнули чувства. После непродолжительного романа они обручились и уже в 1982 году стали родителями. Звездный брак, к сожалению, не спасло даже рождение ребенка. Через четыре года Андрейченко и Дунаевский развелись.

Звезда кино редко делится семейными снимками. Однако на днях она опубликовала трогательный пост в Instagram-аккаунте. Андрейченко показала фотографии 38-летнего Дмитрия, который стал настоящим красавцем. По словам артистки, ее сын может похвастать не только атлетической фигурой, но и впечатляющими карьерными достижениями.

«Дмитрий — магистр экономических наук, банкир. Сейчас он получил второе высшее образование цифрового маркетолога! В данный момент пишет еще одну диссертацию!» — рассказала об успехах старшего наследника Наталья Андрейченко.

Подписчиков несказанно обрадовал новый пост артистки, ведь в последнее время про Андрейченко поступали весьма странные новости. Сначала звезду советского кино задержала мексиканская полиция, а затем артистка чуть не погибла в урагане.