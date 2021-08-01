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В Ленобласти снесли дом с подземной тюрьмой
Происшествия
В Ленобласти снесли дом с подземной тюрьмой
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Всеволожск, 1 августа. Дом в коттеджном поселке Ленинградской области, служивший прикрытием для подземной тюрьмы, сравняли с землей.

Владелец-номинал дома обратился к властям с просьбой уничтожить здание. Экскаватор смешал переломанное строение с грунтом, а вход в «частную тюрьму» засыпали землей. На участке остался лишь бетонный остов.

Подземный бункер был обнаружен 19 июля 2021 года. Его нашли под домом в заброшенном коттеджном поселке. Внутри здания находилась частная тюрьма с камерами и двухъярусными кроватями, туалетом и раковинами. Замки на решетках были позаимствованы из «Крестов». В бункере был пункт охраны и баня, ведущая к печи с человеческий рост. Предположительно, в ней могли сжигать трупы.

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