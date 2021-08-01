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Яна Рудковская восхитилась образом Бузовой в ярко-желтом платье
Шоу-бизнес
Яна Рудковская восхитилась образом Бузовой в ярко-желтом платье
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 1 августа. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова удивила фанатов и коллег эффектным образом в солнечном платье. Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила роскошный вид певицы и назвала ее «вихрем».

Почти месяц Бузова провела в Африке, где проходили съемки ее нового шоу для ТНТ. По возвращении в Москву исполнительница хита «Мало половин» навестила только родителей — долго задерживать в столице она не стала и улетела в Грецию. Судя по всему, условия проживания в ЮАР Для Бузовой были настолько невыносимыми, что ей потребовался отпуск.

Впервые звезда осуществила свою давнюю мечту: посетила архипелаг Киклады в Эгейском море. После выполненной культурной программы певица предалась размеренному отдыху. В перерыве между солнечными ваннами она делает фото и видео, на которых предстает в роскошных образах. Пользователи Сети уже с иронией подметили, что артистка захватила с собой весь гардероб, в том числе и сценические наряды.

Недавно на своей странице в Instagram Бузова опубликовала необычный ролик. В кадре звезда «Дома-2» позирует на фоне живописного пейзажа в ярко-желтом платье с длинным шлейфом. В подписи к видео она попросила подписчиков охарактеризовать ее одним словом.

Восхищенный комментарий певице оставила Яна Рудковская. Музыкальный продюсер пришла в восторг от смелого образа бузовой и назвала ее «вихрем». Однако мнения Рудковской не разделили другие пользователи Сети. Они охарактеризовали звезду «Дома-2» словами «странная», «жертва», «показуха» и «зазнайка».

Недавно в комментариях фанаты Бузовой заявили, что им надоело видеть изо дня в день голые ягодицы и кривляния певицы перед камерой. По мнению поклонников, стремление артистки к кайфу уже напоминает паранойю.

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Все новости / Шоу-бизнес / Яна Рудковская восхитилась образом Бузовой в ярко-желтом платье
мода бузова стиль рудковская образ
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