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Белорусский сенатор ожидает «большого разговора с президентом»
Политика
Белорусский сенатор ожидает «большого разговора с президентом»
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 августа. Все белорусы ожидают «большого разговора с президентом», чтобы узнать больше о внутренней и внешней политике государства, сообщила член Совета Республики Екатерина Серафинович.

Белорусский президент Лукашенко запланировал масштабную встречу с журналистами. Она назначена на 9 августа.

««Большой разговор» полностью соответствует своему названию: каждая встреча главы государства с журналистским и экспертным сообществом становится событием, ярким и запоминающимся», — заявила Серафинович.

Сенатор уверена, что во время мероприятия Лукашенко сумеет дать развернутые ответы на все вопросы, которые озвучат представители СМИ. Для президента Белоруссии нет запретных или неудобных тем, добавила политик.

Лукашенко ранее заявил о необходимости доработать предложения по поправкам в Конституцию Белоруссии. Лидер республики раскритиковал представленные ему инициативы по изменениям в Основной закон и вернул их на доработку.

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