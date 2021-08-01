Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен предстанет перед судом в столетнем возрасте

Берлин, 1 августа. Судебный процесс, связанный со Второй мировой войной, начнется в октябре в Германии. За преступления будет отвечать 100-летний экс-охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен.

По данным немецких правоохранителей, фигурант в течение трех лет охранял пленников. Власти решили, что в силу возраста обвиняемый сможет не более 2.5 часа присутствовать на судебных заседаниях.

После окончания войны стало известно, что в Заксенхаузене содержались около 200 тысяч граждан, почти 10% из них были убиты.

В Орске мужчина предстал перед судом за реабилитацию нацизма. Преступник приговорен к году исправительных работ.