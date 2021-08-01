Один защитник ЛНР погиб из-за обстрелов ВСУ в июле

Луганск, 1 августа. Один человек погиб в ЛНР при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в июле. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По данным ведомства, в результате агрессии ВСУ в июле погиб один боец Народной милиции ЛНР. Кроме того, два жителя республики получили ранения. В СЦКК также добавили, что в течение минувшего месяца обстрелам со стороны ВСУ подвергались населенные пункты Желобок, Золотое-5, Донецкий, Молодежное и Калиново, расположенные на территории Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что 31 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям Народной милиции ДНР, в результате которого погибли четверо защитников республики.