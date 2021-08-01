Дизайнеры АвтоВАЗ упростят внутреннее оформление Lada Granta Cross

Москва, 1 августа. Российский производитель АвтоВАЗ продолжает двигаться в направлении минимализации и упрощения элементов интерьера своих машин.

Очередное изменение коснется Lada Granta Cross — лакированные ручки на внутренней стороне дверей заменят на неокрашенные с тиснением. Об изменениях внутри кросс-универсала, пишет портал «Автоновости дня». Модель с упрощенными ручками поступит в продажу уже в конце августа 2021 года.

Стоимость машины и коды комплектаций останутся неизменными. Схожее решение в АвтоВАЗе принимали по той же LADA Granta в текущем году: тогда появились две «урезанные» комплектации Comfort Light и Luxe Light, отличавшиеся аудиосистемой.

Российские производители стали больше работать с упрощенными исполнениями собственных моделей. ФАН рассказывал об июльских экспериментах АвтоВАЗа на российском рынке.