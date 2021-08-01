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Красноярское водохранилище утащило на дно водителя и его машину

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:19
Происшествия
Красноярское водохранилище утащило на дно водителя и его машину
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Красноярск, 1 августа. Спасатели нашли автомобиль Nissan на дне Красноярского водохранилища. Иномарка затонула вместе с хозяином во время рыбалки.

Место предполагаемого затопления в поселке Куртак Новоселовского района обследовали водолазы. Вчера машину нашли, а сегодня продолжаются поиски тела утонувшего.

По предварительной версии, автомобиль съехал в воду, когда водитель стал сдавать назад. По словам супруги погибшего, накануне случившегося мужчина выпивал алкоголь.

Похожий случай произошел сегодня в Волгоградской области. Автомобиль Lada Largus вместе с водителем съехал в озеро. Трагедия произошла возле станицы Михайловская в Урюпинском районе.

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красноярск автомобиль водитель водохранилище
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