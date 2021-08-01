Нарышкин заявил о провокациях во время парламентских и президентских выборов в России

Москва, 1 августа. Парламентские и президентские выборы в России могут подвергаться провокациям извне, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Специалистам профильных структур известно о готовящихся провокациях. Предполагается вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году и избрание президента в 2024 году, уточнил Нарышкин в эфире российского телевидения.

Ранее глава СВР раскритиковал граждан РФ за призывы США к санкциям против Москвы. Сергей Нарышкин отметил, что эти люди являются предателями. Среди россиян таких мало, но спецслужбы периодически фиксируют негативные выпады.