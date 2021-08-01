Злоумышленники под Тулой едва не похитили железнодорожный перегон

Тула, 1 августа. Похитители рельсов дожидаются суда в Тульской области. Трое мужчин решили совершить кражу целой железнодорожной ветки.

Неэксплуатируемая часть путей привлекла внимание двух братьев. Они решили присвоить металлические изделия. Для реализации противоправного умысла позвали общего знакомого. С помощью специального оборудования стали демонтировать протяженный железнодорожный участок на перегоне между двумя станциями.

«Пока двое наблюдали за обстановкой, их сообщник с помощью специального оборудования разрезал рельсы на фрагменты, удобные для транспортировки. Мужчины погрузили в автомобиль детали верхнего строения пути и планировали вывезти их в пункт приема металла. Их действия пресекли сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула. Транспортные полицейские изъяли у злоумышленников 20 фрагментов железнодорожных рельсов общим весом свыше 1,5 тонны», — сообщила ФАН начальник штаба Линейного отдела МВД России на станции «Тула» Елена Велуйтис.

Мужчинам грозит наказание за покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Окончательное решение по уголовному делу примет суд.

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