Основатель Tesla Илон Маск пытался стать гендиректором Apple

Атланта, 1 августа. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск просил генерального директора корпорации Apple Тима Кука уступить ему свое место, сообщает CNN.

Телеканал привел цитаты из новой книги журналиста Тима Хиггинса «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века», где утверждается, что глава Apple пять лет назад предложил Маску продать ему компанию по производству автомобилей. Миллиардер позвонил Куку и заявил, что согласен на сделку при том условии, что он сам возглавит «яблочную» корпорацию. Впрочем, оба участника отвергают факт такого разговора.

«Мы никогда не беседовали с Куком и не писали друг другу. Был один момент, когда я попросил встречу с Куком для того, чтобы обсудить то, чтобы моя компания была куплена Apple. Никаких требований и условий приобретения установлено не было. Он отказался со мной встретиться. Стоимость Tesla тогда равнялась 6% от нынешней», — прокомментировал сообщение СМИ Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на появление книги. Однако в конце 2020 года Маск писал у себя в Twitter, что предлагал как-то Куку выкупить автомобильную компанию за десятую долю ее цены.

На днях Маск выступил с критикой Apple. Он выразил солидарность с создателями игры Fortnite, назвав комиссию в App Store глобальным налогом на интернет.