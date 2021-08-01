Медведев назвал Ясена Засурского классиком отечественной журналистики

Москва, 1 августа. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.

Известный советский публицист ушел из жизни на 92-м году. Дмитрий Медведев заявил, что Засурского по праву можно считать классиком отечественной журналистики, без которого невозможно представить ее историю.

О смерти знаменитого журналиста сообщил российский телеведущий Роман Супер в социальной сети. Место и дата прощания станут известны позже.