Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии

Уфа, 1 августа. Члены оперативно-следственная группы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал автоинспектор. Авария зарегистрирована в Иглинском районе.

Вечером на трассе М5 недалеко от села Искра нес дежурство экипаж ДПС. Один из сотрудников подал знак остановки водителю Lexus. Водитель ехавшей за ним иномарки Nissan сбросил скорость. В этом время в нее на полном ходу врезалась машина Toyota.

От удара Nissan отбросило на сотрудника ГИБДД. Правоохранитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. После случившегося следователи инициировали проверку.