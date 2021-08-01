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Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:01
Происшествия
Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Уфа, 1 августа. Члены оперативно-следственная группы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал автоинспектор. Авария зарегистрирована в Иглинском районе.

Вечером на трассе М5 недалеко от села Искра нес дежурство экипаж ДПС. Один из сотрудников подал знак остановки водителю Lexus. Водитель ехавшей за ним иномарки Nissan сбросил скорость. В этом время в нее на полном ходу врезалась машина Toyota.

От удара Nissan отбросило на сотрудника ГИБДД. Правоохранитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. После случившегося следователи инициировали проверку.

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