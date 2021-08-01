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Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
Федеральное агентство новостей

Одесса, 1 августа. Крупный пожар произошел на складах в селе Нерубайском в Одесской области на Украине. Более 70 спасателей ведут борьбу с огнем.

Возгорание зафиксировано в складском комплексе сети супермаркетов АТБ, общая площадь которого составляет 37,8 тыс. квадратных метров. На место происшествия выехали десятки сотрудников экстренных служб.

Ликвидация огня осложняется порывистым ветром. Пламя охватило две тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Не так давно спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил мотоцикл. Пожар был потушен спустя 18 минут.

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