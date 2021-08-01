ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»

Ростов-на-Дону, 1 августа. Подразделения индийской армии находятся в Волгограде. Военные готовятся к учениям «Индра-2021», сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие ВС Индии высадились в аэропорту Гумрак. В маневрах «Индра-2021» будут принимать участие 250 человек личного состава. После прибытия подразделения направились в полевой лагерь на территории полигона Прудбой. Тренировки будут проходить в Волгоградской области 1–13 августа 2021 года. Кроме 250 индийских солдат, к отработке будут привлечены 250 бойцов ЮВО.

В Балтийском море ранее состоялись совместные военные учения «Индра» ВМФ России и ВМС Индии. Совместные двусторонние маневры проводятся ежегодно с 2003 года. Морские задачи отрабатывались в течение двух дней.