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ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:09
Армия
ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»
wikipedia.org  /  United States Army / Public Domain

Ростов-на-Дону, 1 августа. Подразделения индийской армии находятся в Волгограде. Военные готовятся к учениям «Индра-2021», сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие ВС Индии высадились в аэропорту Гумрак. В маневрах «Индра-2021» будут принимать участие 250 человек личного состава. После прибытия подразделения направились в полевой лагерь на территории полигона Прудбой. Тренировки будут проходить в Волгоградской области 1–13 августа 2021 года. Кроме 250 индийских солдат, к отработке будут привлечены 250 бойцов ЮВО.

В Балтийском море ранее состоялись совместные военные учения «Индра» ВМФ России и ВМС Индии. Совместные двусторонние маневры проводятся ежегодно с 2003 года. Морские задачи отрабатывались в течение двух дней.

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учения волгоград индия индра-2021
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