Вице-премьер России анонсировал запуск грузовых беспилотных перевозок

Москва, 1 августа. Первые грузовые беспилотные перевозки в России планируется запустить в первом квартале 2024 года, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно предварительной информации, первые беспилотники пустят по трассе М-11 «Нева». Машины будут двигаться в общем потоке транспорта, добавил Белоусов.

«Идея в том, чтобы в первом квартале 2024 года запустить по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов», — заявил он в эфире канала «Россия-1».

Согласно задумке, человек по-прежнему будет присутствовать в кабине автомобиля, однако вмешиваться в процесс будет только при аварийных ситуациях. Белоусов также отметил, что для беспилотных грузовиков не будут выделять отдельную полосу движения.

Кроме того, не так давно Белоусов заявил, что России важно развить отрасль электромобилей за ближайшие пару лет. Чтобы не потерять экономическую выгоду от производства экологически безвредных машин, их необходимо начинать собирать параллельно со строительством сопутствующей инфраструктуры.