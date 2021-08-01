Глава ВИК Ливии объявил последний день регистрации избирателей на выборы

Триполи, 1 августа. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих объявил о последнем дне регистрации избирателей на президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря. Накануне число людей, подавших заявки в реестр, достигло 348 тысяч.

На официальной странице ведомства в Facebook ежедневно публикуются данные по количеству граждан, изъявивших желание выбрать будущего главу государства. Согласно последней информации, их общая численность превысила отметку в 2,689 млн человек.

Имад ас-Саих уточнил, что 1 августа является последним днем для регистрации граждан. Мероприятие официально завершится в 23:59 по местному времени.

В конце июня Национальный совет по правам человека Ливии призвал ВИК продлить сроки внесение избирателей в реестр до 14 числа, чтобы большее количество местных жителей получили возможность выбрать будущее для страны. В итоге это предложение отклонили.

«Высшая избирательная комиссия организует пресс-конференцию в понедельник, 2 августа. Совет комитета проведет расширенный брифинг по поводу процесса регистрации граждан. Приглашение адресовано всем СМИ. Начало мероприятия в 12 часов дня», — говорится в официальном объявлении.

Имад ас-Саих продолжает консультироваться по подготовке к выборам с представителями неправительственной организации из США — International Foundation for Electoral Systems (IFES). Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в специфике работы фонда и к каким последствиям приводит сотрудничество с американским НПО.