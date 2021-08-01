Опытный садовод нашел способ при помощи хлеба получить «сказочный урожай»

Москва, 1 августа. Опытный садовод-огородник поделился рецептом средства, которое заменит все подкормки на дачном участке. Для приготовления концентрата он использует хлеб.

Дрожжи в составе хлеба активизируют особые микроорганизмы в почве, которые превратят полезные микроэлементы из труднодоступной формы в хелатную.

«Хлебная подкормка — это одно из самых универсальных удобрений для всего дачного участка», — заявил опытный садовод-блогер на своем YouTube-канале «Дом, Сад, Огород PROGRESS WAY».

Растения получат все необходимые вещества без внесения дополнительных микроэлементов в почву. Для приготовления состава блогер рекомендовал брать заплесневелый хлеб, чем больше грибков — тем лучше. Пенициллы мобилизуют фосфаты и положительно влияют на почву.

Хлеб необходимо утрамбовать в емкость и залить водой на три-четыре пальца сверху. Массу нужно размять до образования кашицы и оставить на несколько дней для настаивания и брожения. Этим составом следует полить растения, из расчета пол-литра на один куст. Для повышения эффективности концентрата в него можно добавить отрубей.

Использование хлебной подкормки можно сочетать с любым другим удобрением, рассказывает на видео блогер. После внесения дрожжевого раствора, когда растение поглотит все полезные вещества из почвы, можно добавить калий и фосфор. Через неделю автор канала рекомендовал использовать древесную золу, это поспособствует обильному цветению и завязи плодов. После таких процедур урожай будет «сказочный», уверяет блогер-садовод.

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