Количество онлайн-покупок россиян сократилось на четверть

Москва, 1 августа. Покупательское поведение жителей России на фоне смягчения коронавирусных ограничений возвращается к обычной форме: количество покупок в режиме онлайн сократилось на 25%.

При этом число покупок в офлайне увеличилось на 69%, следует из результатов исследования банка «Русский стандарт». Аналитики представили данные о покупательской активности граждан по банковским картам в своей эквайринговой сети по итогам первой воловины этого года. В целом количество покупок в первые шесть месяцев выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, пишет РИА Новости.

Вместе с ростом покупок в физических магазинах и торговых точках россияне стали тратить и большие суммы. Так, в первом полугодии этого года общая сумма покупок в офлайне увеличилась на 83%. Средний чек по одной покупке прибавил 8%, он составил 1123 рубля против 1040 рублей в прошлом году.

Результаты исследования «Райффайзенбанка» ранее показали, что россияне стали в два раза чаще использовать кредитные карты для оплаты крупных покупок. С прошлого года показатель в 25% вырос до 50% в 2021 году.