Полицейские со стрельбой задержали похитителей скота в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 августа. Сотрудники полиции задержали в Тосненском районе трех цыган, двое из которых стали подозреваемыми в краже скота. Злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей.

Ночью в полицию поступил сигнал о попытке воровства животных с территории крестьянско-фермерского хозяйства. Преступный умысел похитители не успели довести до конца.

В ходе оперативно-следственных действий силовики вышли на группу цыган. Мужчины ехали на иномарке Volkswagen Passat. Останавливаться они отказались, их задержали после предупредительной стрельбы.

У правоохранителей есть факты, указывающие на причастность задержанных к краже быка и двух коров. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Двое мужчин стали подозреваемыми, их третий товарищ проходит как свидетель.

В Кирове автомобилист попытался скрыться от автоинспекторов. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить нарушителя после стрельбы по колесам.