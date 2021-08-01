Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 13:13
13:07
Весь мир
Глава ВИК Ливии объявил последний день регистрации избирателей на выборы
13:06
Общество
Медведев назвал Ясена Засурского классиком отечественной журналистики
13:06
Экономика
Основатель Tesla Илон Маск пытался стать гендиректором Apple
13:04
Общество
Увеличение пенсии и ужесточение выдачи ипотеки: что изменилось в России с 1 августа
13:01
Происшествия
Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии
12:57
Происшествия
Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
12:55
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
12:55
Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
12:53
Армия
ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»
12:52
Общество
Вице-премьер России анонсировал запуск грузовых беспилотных перевозок
Все новости

Полицейские со стрельбой задержали похитителей скота в Ленобласти
Происшествия
Полицейские со стрельбой задержали похитителей скота в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 1 августа. Сотрудники полиции задержали в Тосненском районе трех цыган, двое из которых стали подозреваемыми в краже скота. Злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей.

Ночью в полицию поступил сигнал о попытке воровства животных с территории крестьянско-фермерского хозяйства. Преступный умысел похитители не успели довести до конца.

В ходе оперативно-следственных действий силовики вышли на группу цыган. Мужчины ехали на иномарке Volkswagen Passat. Останавливаться они отказались, их задержали после предупредительной стрельбы.

У правоохранителей есть факты, указывающие на причастность задержанных к краже быка и двух коров. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Двое мужчин стали подозреваемыми, их третий товарищ проходит как свидетель.

В Кирове автомобилист попытался скрыться от автоинспекторов. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить нарушителя после стрельбы по колесам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские со стрельбой задержали похитителей скота в Ленобласти
кража стрельба цыгане скот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru