Водитель погиб от взрыва в кабине КамАЗа в Подмосковье

Москва, 1 августа. Житель города Шатура в Московской области погиб во время взрыва баллона с газом в грузовике. Как стало известно ФАН, 55-летний мужчина решил разогреть еду на газовой плите в салоне машины, после чего прогремел взрыв. ЧП произошло на складе в городе Люберцы.

«Пострадавший пока по непонятным причинам решил разогреть еду на газовой плите в салоне машины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он достал баллон с взрывоопасным веществом объемом в пять литров и подключил к нагревательному прибору. Неожиданно через несколько минут раздался взрыв. Возможно, он произошел из-за закуренной сигареты».

Врачи диагностировали у пострадавшего 90% ожогов тела. Его поместили в реанимацию, медики 3,5 часа боролись за жизнь пациента, но от полученных ожогов он скончался.

Следователи ГСУ СК России проводят проверку по факту ЧП. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. По предварительным данным, произошла утечка газа.

Сегодня, 1 августа, в Ташкенте при взрыве бытового газа на предприятии погиб один человек. Кроме того, врачи госпитализировали еще троих людей, которые в результате случившегося получили травмы различной степени тяжести.