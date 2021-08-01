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Голландцев «ткнули носом» в упущенную деталь в деле MH17
Политика
Голландцев «ткнули носом» в упущенную деталь в деле MH17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

, 1 августа. Следственная группа, которая занималась изучением обломков пассажирского лайнера Boeing 777рейса MH17, упустила важные улики, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Он внимательно изучил фотографии осколков фюзеляжа самолета, который в 2014 году потерпел крушение в Донбассе, и пришел к выводу, что лайнер МН17 не был сбит при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук".

В авторском материале, опубликованном на сайте информационного издания NewInform, эксперт буквально «ткнул носом» голландских следователей в одну важную деталь. Антипов обратил внимание на повреждения, не характерные для попадания ракеты ЗРК. По его словам, на снимках видно, как корпус фюзеляжа подвергся воздействию пробоев кипящего металла, это указывает на то, что взрыв произошел внутри самолета.

«При этом около мест пробоев кипящий металл разбрызгивался на мелкодисперсные капли. И уже этот факт напрочь отвергает «Бук». Где это видано, где это слыхано, чтобы конструкция «Бука» при его подрыве расплавлялась на мельчайшие металлические фрагменты?» — заключил Антипов.

По мнению техника, голландцы плохо изучили причину появления подобных повреждений и просто закрыли глаза на возможные нестыковки в деле МН17. Антипов уверен, что если должным образом изучить состав инородных вкраплений во фрагментах самолета, станет известным и взрывчатое вещество, имитирующее последствия от взрыва «Бука».

Ранее суд Нидерландов озвучил показания свидетелей крушения самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний в 2014 году. Очевидцы трагедии рассказали о «грохоте и свисте», которые предшествовали падению лайнера.

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