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Водитель угодил в озеро под Волгоградом и утонул
Происшествия
Водитель угодил в озеро под Волгоградом и утонул
wikipedia.org  /  Kesoff / CC BY-SA 3.0

Волгоград, 1 августа. Автомобиль Lada Largus съехал в озеро. Водитель погиб на месте.

Трагедия произошла возле станицы Михайловская в Урюпинском районе Волгоградской области. Мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на левую обочину по ходу движения автомобиля.

После чего машина съехала с дороги и угодила в озеро Подпешное. Водитель не успел выбраться из салона и утонул. Погибшим оказался 48-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Автомобилистка погибла в аварии с припаркованным эвакуатором в Сочи. Женщина за рулем отечественной легковушки врезалась в машину. В результате чего она погибла, а ее семилетнего ребенка доставили в больницу.

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