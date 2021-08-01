Теннисист Карен Хачанов завоевал олимпийское серебро в Токио

Токио, 1 августа. Российский теннисист Карен Хачанов уступил победу спортсмену из Германии Александру Звереву и завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Хачанов стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Поединок россиянина и немца закончился со счетом 3:6, 1:6 в пользу последнего. Теннисист принес в общую копилку национальной российсокй команды 40-ю награду.

По данным на 1 августа, сборная Олимпийского комитета России ROC занимает пятую строчку в общем медальном зачете. На счету российских спортсменов 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Боксер Андрей Замковой выиграл 39-ю олимпийскую награду в поединке с Роньелем Иглесиасом. Несмотря на проигрыш с кубинцу, он стал обладателем бронзовой медали.