Лодка с мигрантами загорелась у берегов Италии

Триполи, 1 августа. Крупный пожар случился на лодке с мигрантами в Средиземном море. Они пытались перебраться из Ливии в Европу в поисках лучшей жизни.

Как сообщает издание Al Jamahiriya, инцидент произошел накануне вечером у берегов острова Лампедуза. До того, как подоспели службы спасения, огонь охватил большую часть судна. Половина беженцев оказалась в воде.

Береговая охрана Италии помогла в спасательной операции и подняла на борт всех нелегалов. Десятки человек получили ожоги различной степени тяжести. Среди них оказались по меньшей мере трое детей. Последствия пожара засняли корреспонденты Reuters.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Sea-Watch 3 owned by a German charity rescued nearly 100 migrants from boats in the Mediterranean, many of whom were injured with severe ‘fuel burns’ caused by exposure to gasoline mixed with sea water pic.twitter.com/rYIDgi3boL