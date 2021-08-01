Лодка с мигрантами загорелась у берегов Италии

Триполи, 1 августа. Крупный пожар случился на лодке с мигрантами в Средиземном море. Они пытались перебраться из Ливии в Европу в поисках лучшей жизни.

Как сообщает издание Al Jamahiriya, инцидент произошел накануне вечером у берегов острова Лампедуза. До того, как подоспели службы спасения, огонь охватил большую часть судна. Половина беженцев оказалась в воде.

Береговая охрана Италии помогла в спасательной операции и подняла на борт всех нелегалов. Десятки человек получили ожоги различной степени тяжести. Среди них оказались по меньшей мере трое детей. Последствия пожара засняли корреспонденты Reuters.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Sea-Watch 3 owned by a German charity rescued nearly 100 migrants from boats in the Mediterranean, many of whom were injured with severe ‘fuel burns’ caused by exposure to gasoline mixed with sea water pic.twitter.com/rYIDgi3boL — Reuters (@Reuters) July 31, 2021

Власти Лампедузы возложили ответственность на ливийскую службу безопасности, которая упустила лодку с мигрантами, отплывшую с западной части североафриканского государства. Несмотря на это, беженцы пострадали в зоне ответственности европейской страны.

Береговая охрана Ливии неоднократно обвинялась в жестоком обращении с нелегалами. В начале июля силовики обстреляли судно с мигрантами в попытке его остановить.

Трагедия с пожаром у берегов Лампедузы произошла всего через три дня после того, как 57 нелегалов утонули в акватории Триполи. Международная организация по миграции (МОМ) подтвердила, что среди жертв оказались 20 женщин и двое детей.

Глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвал ЕС разработать продуктивный механизм, который предотвратит незаконную миграцию из Африки в Европу. Это также позволит избежать гибели людей, пытающихся перебраться в Италию через Средиземное море.