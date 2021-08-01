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Лодка с мигрантами загорелась у берегов Италии
Весь мир
Лодка с мигрантами загорелась у берегов Италии
ТАСС  /  Olmo Calvo / AP

Триполи, 1 августа. Крупный пожар случился на лодке с мигрантами в Средиземном море. Они пытались перебраться из Ливии в Европу в поисках лучшей жизни.

Как сообщает издание Al Jamahiriya, инцидент произошел накануне вечером у берегов острова Лампедуза. До того, как подоспели службы спасения, огонь охватил большую часть судна. Половина беженцев оказалась в воде.

Береговая охрана Италии помогла в спасательной операции и подняла на борт всех нелегалов. Десятки человек получили ожоги различной степени тяжести. Среди них оказались по меньшей мере трое детей. Последствия пожара засняли корреспонденты Reuters.

Власти Лампедузы возложили ответственность на ливийскую службу безопасности, которая упустила лодку с мигрантами, отплывшую с западной части североафриканского государства. Несмотря на это, беженцы пострадали в зоне ответственности европейской страны.

Береговая охрана Ливии неоднократно обвинялась в жестоком обращении с нелегалами. В начале июля силовики обстреляли судно с мигрантами в попытке его остановить.

Трагедия с пожаром у берегов Лампедузы произошла всего через три дня после того, как 57 нелегалов утонули в акватории Триполи. Международная организация по миграции (МОМ) подтвердила, что среди жертв оказались 20 женщин и двое детей.

Глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвал ЕС разработать продуктивный механизм, который предотвратит незаконную миграцию из Африки в Европу. Это также позволит избежать гибели людей, пытающихся перебраться в Италию через Средиземное море.

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мигранты ливия италия
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