Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 13:13
13:07
Весь мир
Глава ВИК Ливии объявил последний день регистрации избирателей на выборы
13:06
Общество
Медведев назвал Ясена Засурского классиком отечественной журналистики
13:06
Экономика
Основатель Tesla Илон Маск пытался стать гендиректором Apple
13:04
Общество
Увеличение пенсии и ужесточение выдачи ипотеки: что изменилось в России с 1 августа
13:01
Происшествия
Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии
12:57
Происшествия
Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
12:55
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
12:55
Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
12:53
Армия
ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»
12:52
Общество
Вице-премьер России анонсировал запуск грузовых беспилотных перевозок
Все новости

Летчик Попов объяснил, чем новые ракеты для «Ночного охотника» ВКС РФ опасны для США
Армия
Летчик Попов объяснил, чем новые ракеты для «Ночного охотника» ВКС РФ опасны для США
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 1 августа. Новая ракета «Вихрь-1» позволит повысить эффективность российских вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», считает военный эксперт Владимир Попов.

Отечественные ударные вертолеты Ми-28Н в скором времени могут получить на вооружение новые противотанковые ракеты «Вихрь-1» с радиусом действия до десяти километров и лазерной системой наведения. Подобные боеприпасы сделают «Ночного охотника» еще более эффективным в борьбе с бронетехникой противника, отметил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Подобные ракетные комплексы на вертолетах стали размещать еще в 1970-х годах, объяснил Попов. Он уточнил, что в те времена на вооружении винтокрылых машин появились небольшие управляемые ракеты «Штурм». По словам эксперта, применение подобных боеприпасов для ударов сверху по бронетехнике невероятно эффективны, так как в верхней части броня машин намного тоньше: при атаке с воздуха ракета с легкостью может ее пробить и поразить экипаж.

«Любой боеприпас, попадая сверху, взрывается внутри и поражает личный состав. Без личного состава это уже, считайте, утилизированная машина, металлолом», — объяснил летчик.

Уничтожением бронетехники область применения новых ракет «Вихрь-1» не ограничивается, отметил собеседник. Он уточнил, что боеприпасы подходят и для поражения авиации, к примеру, других вертолетов. Кроме того, с помощью такого вооружения можно наносить удары и по стационарным целям вроде мостов, укрепленных огневых позиций противника и различным зданиям, объяснил Попов. Главным же преимуществом станет использование «Ночного охотника» в качестве носителя ракет, так как это позволит выполнять боевые задачи с высокой эффективностью в ночное время суток, не подвергая опасности сами винтокрылые машины и пилотов.

Ракеты «Вихрь» являются хорошим и эффективным оружием, однако не слишком дешевым, отметил эксперт. Тем не менее возможность всего одним выстрелом вывести из строя еще более дорогой американский танк Abrams полностью нивелирует этот момент, подчеркнул он. Этим новые ракеты для «Ночного охотника» опасны для техники США, резюмировал летчик.

Ранее пилоты вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8 провели учения в Смоленской области. Известно, что в ходе маневров летчики попрактиковались в обнаружении и идентификации наземных и воздушных целей при помощи средств радиоэлектронной разведки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Летчик Попов объяснил, чем новые ракеты для «Ночного охотника» ВКС РФ опасны для США
abrams ракеты попов ночной охотник ми-28 вихрь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru