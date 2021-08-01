Летчик Попов объяснил, чем новые ракеты для «Ночного охотника» ВКС РФ опасны для США

Москва, 1 августа. Новая ракета «Вихрь-1» позволит повысить эффективность российских вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», считает военный эксперт Владимир Попов.

Отечественные ударные вертолеты Ми-28Н в скором времени могут получить на вооружение новые противотанковые ракеты «Вихрь-1» с радиусом действия до десяти километров и лазерной системой наведения. Подобные боеприпасы сделают «Ночного охотника» еще более эффективным в борьбе с бронетехникой противника, отметил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Подобные ракетные комплексы на вертолетах стали размещать еще в 1970-х годах, объяснил Попов. Он уточнил, что в те времена на вооружении винтокрылых машин появились небольшие управляемые ракеты «Штурм». По словам эксперта, применение подобных боеприпасов для ударов сверху по бронетехнике невероятно эффективны, так как в верхней части броня машин намного тоньше: при атаке с воздуха ракета с легкостью может ее пробить и поразить экипаж.

«Любой боеприпас, попадая сверху, взрывается внутри и поражает личный состав. Без личного состава это уже, считайте, утилизированная машина, металлолом», — объяснил летчик.

Уничтожением бронетехники область применения новых ракет «Вихрь-1» не ограничивается, отметил собеседник. Он уточнил, что боеприпасы подходят и для поражения авиации, к примеру, других вертолетов. Кроме того, с помощью такого вооружения можно наносить удары и по стационарным целям вроде мостов, укрепленных огневых позиций противника и различным зданиям, объяснил Попов. Главным же преимуществом станет использование «Ночного охотника» в качестве носителя ракет, так как это позволит выполнять боевые задачи с высокой эффективностью в ночное время суток, не подвергая опасности сами винтокрылые машины и пилотов.

Ракеты «Вихрь» являются хорошим и эффективным оружием, однако не слишком дешевым, отметил эксперт. Тем не менее возможность всего одним выстрелом вывести из строя еще более дорогой американский танк Abrams полностью нивелирует этот момент, подчеркнул он. Этим новые ракеты для «Ночного охотника» опасны для техники США, резюмировал летчик.

Ранее пилоты вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8 провели учения в Смоленской области. Известно, что в ходе маневров летчики попрактиковались в обнаружении и идентификации наземных и воздушных целей при помощи средств радиоэлектронной разведки.