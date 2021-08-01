Элджей озвучил Короля Акул в русском дубляже сиквела «Отряда самоубийц»

Москва, 1 августа. Рэпер Элджей подарил свой голос суперзлодею Королю Акул в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Картина выйдет в российский прокат 5 августа.

Персонаж Нэнуэ, он Король Акул — это антропоморфная акула из серии комиксов DC. Режиссер Джеймс Ганн, который занимался сиквелом «Отряда самоубийц», решил добавить этого антигероя в фильм и сделать его новым членом команды суперзлодеев. В оригинальном дубляже Короля Акул озвучивает звезда голливудских боевиков Сильвестр Сталлоне.

В российском прокате персонаж будет говорить голосом рэпера Элджея. Официальная группа киновселенной DC во «ВКонтакте» опубликовала видео процесса озвучания. Пользователи Сети уже раскритиковали выбор дистрибьюторов. Они назвали приглашение Элджея «самым глупым маркетинговым ходом».

«Я в шоке. Кому вообще пришла идея взять его?»; «Российский дубляж не изменяет своим традициям — как всегда какашка»; «Ну классно, теперь при просмотре фильма у меня будет идти кровь из ушей», — высказались Пользователи Сети.

Мировая премьера нового «Отряда самоубийц» состоялась 28 июля. Сиквел уже получил первые отзывы критиков. Фильм Джеймса Ганна эксперты оценили куда выше, чем оригинальную ленту.