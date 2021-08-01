Видео применения машины разминирования «Змей Горыныч» на учениях показали в Сети

Калининград, 1 августа. Учения военных инженеров Балтийского флота РФ состоялись на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Уникальные кадры маневров были показаны в Сети.

Тренировка военнослужащих проводилась с использованием машин разминирования «Змеи Горынычи», которые могут проложить безопасный проход в минном поле на большой площади всего одним выстрелом.

После применения специальной техники на побережье высадились десант и группы разграждения, которые также занимались разминированием пути на суше и в воде. Эти же отделения военнослужащих ликвидировали условных диверсантов.

Всего в данных маневрах участвовало более 300 военных инженеров и свыше 200 единиц специальной техники, в том числе робот «Кобра», необходимый для поиска опасных объектов.

Ранее тактические маневры на полигоне Хмелевка провели специалисты батальона морской пехоты Балтфлота.