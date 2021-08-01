Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 13:12
13:07
Весь мир
Глава ВИК Ливии объявил последний день регистрации избирателей на выборы
13:06
Общество
Медведев назвал Ясена Засурского классиком отечественной журналистики
13:06
Экономика
Основатель Tesla Илон Маск пытался стать гендиректором Apple
13:04
Общество
Увеличение пенсии и ужесточение выдачи ипотеки: что изменилось в России с 1 августа
13:01
Происшествия
Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии
12:57
Происшествия
Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
12:55
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
12:55
Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
12:53
Армия
ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»
12:52
Общество
Вице-премьер России анонсировал запуск грузовых беспилотных перевозок
Все новости

Видео применения машины разминирования «Змей Горыныч» на учениях показали в Сети

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:31
Армия
Видео применения машины разминирования «Змей Горыныч» на учениях показали в Сети
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Калининград, 1 августа. Учения военных инженеров Балтийского флота РФ состоялись на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Уникальные кадры маневров были показаны в Сети.

Тренировка военнослужащих проводилась с использованием машин разминирования «Змеи Горынычи», которые могут проложить безопасный проход в минном поле на большой площади всего одним выстрелом.

После применения специальной техники на побережье высадились десант и группы разграждения, которые также занимались разминированием пути на суше и в воде. Эти же отделения военнослужащих ликвидировали условных диверсантов.

Всего в данных маневрах участвовало более 300 военных инженеров и свыше 200 единиц специальной техники, в том числе робот «Кобра», необходимый для поиска опасных объектов.

Ранее тактические маневры на полигоне Хмелевка провели специалисты батальона морской пехоты Балтфлота.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Видео применения машины разминирования «Змей Горыныч» на учениях показали в Сети
разминирование змей горыныч балтийский флот рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru