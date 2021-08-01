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Боксер Андрей Замковой завоевал 39-ю медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:40
Спорт
Боксер Андрей Замковой завоевал 39-ю медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Ou Dongqu/Xinhua

Токио, 1 августа. Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Он принес 39-ю медаль в копилку сборной России.

Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 69 килограммов. В полуфинале он встретился с кубинцем Роньелем Иглесиасом и уступил сопернику по единогласному решению судей.

Согласно регламенту олимпийского турнира, боксер, который проиграл в полуфинале, становится обладателем бронзы. Замковой заработал для сборной 13-ю бронзовую медаль.

Российский боксер Альберт Батыргазиев ранее гарантировал себе олимпийскую награду в весовой категории до 57 килограммов. Он прошел в полуфинал Олимпиады в Токио.

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токио олимпиада замковой
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