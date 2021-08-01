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Пентагон пытается предугадать шаги России и Китая с помощью искусственного интеллекта
Армия
Пентагон пытается предугадать шаги России и Китая с помощью искусственного интеллекта
wikipedia.org  /  United States Geological Survey

Вашингтон, 1 августа. Пентагон использует искусственный интеллект, чтобы предугадать дальнейшие шаги России и Китая. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Северное командование ВС США провело серию экспериментов по глобальному информационному доминированию, передает «ПолитРоссия».

«Это фундаментальное изменение использования информации командирами тактического и стратегического уровня в принятии решении, причем не только в военной сфере, но и в гражданской», — пояснил американский генерал Глен Ванхерк.

Он также добавил, что Пентагон изучает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для противостояния в космосе. Генерал выразил надежду, что использование данной системы позволит нивелировать успехи российских и китайских специалистов в области создания ИИ.

«Эксперимент Пентагона по глобальному информационному доминированию – всего лишь еще один сигнал о том, что исход будущих конфликтов в значительной степени будет определяться тем, у кого более развит искусственный интеллект», — отметил Ванхерк.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует создать специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта.

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