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Читатели The Aviationist подняли на смех перехват российского Ил-22ПП над Балтикой
Армия
Читатели The Aviationist подняли на смех перехват российского Ил-22ПП над Балтикой
wikipedia.org  /  Александр Шухов / CC BY-SA 4.0

Рим, 1 августа. Истребители НАТО совершили очередной «исторический перехват» российского самолета «Порубщик», который стал поводом для насмешек среди иностранцев, сообщает издание The Aviationist.

Как передает «ПолитРоссия», пролет самолета Ил-22ПП «Порубщик» над международными водами Балтийского моря заставил понервничать силы Североатлантического альянса. В воздух были подняты испанский истребитель Eurofighter Typhoon и итальянский F-35, а фотоотчет о сопровождении российского «холодильника» (так называют Ил-22ПП) был опубликован в Twitter-аккаунте командования воздушными силами НАТО.

Данная ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети, в частности среди читателей итальянского The Aviationist. По их мнению, появление такого самолета над Балтикой вызвало ажиотаж среди летчиков Альянса.

«Испанские пилоты поспешили на Балтийское море, чтобы сделать селфи с легендарным самолетом радиоэлектронной борьбы Ил-22», — написал один из комментаторов.

Пользователи Сети подняли на смех силы НАТО из-за решения перехватить подобный самолет, отметив, что Eurofighter Typhoon пришлось приподнимать носовую часть во время полета, чтобы двигаться в «одном темпе» с Ил-22ПП.

Ранее сообщалось, почему Воздушно-космические силы России активизировали полеты в Арктическом регионе и недалеко от Аляски.

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перехват балтийское море ил-22пп
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