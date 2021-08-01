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Жириновский пожаловался на непростые отношения с Путиным из-за его имени

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:31
Политика
Жириновский пожаловался на непростые отношения с Путиным из-за его имени
kremlin.ru

Москва, 1 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на непростые отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за того, что у них одинаковые имена.

Парламентарий заявил, он не может воспринимать людей с именем Владимир.

«Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.

Глава партии подчеркнул, что из-за этого у него не очень хорошие отношения с российским лидером. Это касается и других политиков, которые носят имя Владимир.

Стоит отметить, что президент России ранее наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин подчеркнул, что лидер ЛДПР внес вклад в развитие государственности страны и парламентаризма.

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Жириновский путин лдпр владимир
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