Жириновский пожаловался на непростые отношения с Путиным из-за его имени

Москва, 1 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на непростые отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за того, что у них одинаковые имена.

Парламентарий заявил, он не может воспринимать людей с именем Владимир.

«Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.

Глава партии подчеркнул, что из-за этого у него не очень хорошие отношения с российским лидером. Это касается и других политиков, которые носят имя Владимир.

Стоит отметить, что президент России ранее наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин подчеркнул, что лидер ЛДПР внес вклад в развитие государственности страны и парламентаризма.