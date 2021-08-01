Политолог Мезюхо потребовал запретить участникам «Крымской платформы» въезжать в Россию

Симферополь, 1 августа. Участникам саммита «Крымская платформа» должны запретить въезд на территорию России. С таким предложением выступил политолог Иван Мезюхо.

«Крымская платформа» созывается властями Украины. В беседе с журналистами РИА Новости Мезюхо рассказал, что в основе саммита лежит попытка Киева посягнуть на целостность территории РФ.

По этой причине политолог потребовал принять меры в отношении участников встречи.

Ранее стало известно, что лидер США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не посетят «Крымскую платформу». Американскую сторону представит один из членов кабинета министров.