Составлен топ-20 неписаных правил поведения в самолете

Москва, 1 августа. Российский блогер поделился опытом бывалых путешественников и советами стюардесс о негласных правилах самолетного этикета.

Не стоит доедать все, что вам принесли на подносе. В стрессе человек съедает больше, чем обычно, и это может привести к нарушению в работе кишечника, что особенно заметно на большой высоте из-за перепада давления.

«Многие подсознательно стремятся максимально «окупить свои затраты» и не отказываются даже от холодной черствой булочки с кусочком странного масла», — пишет автор блога на канале «Все обо всем».

На борт самолета не стоит проносить еду с сильным запахом и арахис. Резкий аромат чужой еды может вызвать раздражение у пассажиров. Арахис является сильнейшим аллергеном и может вызвать у кого-то из пассажиров приступ.

Не рекомендуется засыпать до набора высоты. Это поможет быстрее сориентироваться в случае возникновения нештатной ситуации, которые чаще всего происходят именно при взлете и посадке. К тому же так можно избежать проблем с перепадом давления.

В полете не стоит смотреть фильмы с возрастными ограничениями, их могут увидеть дети, пожилые или религиозные люди. Непреложное правило — смотреть видео в наушниках.

Внезапно открытая шторка иллюминатора может помешать пассажирам на соседних креслах. Они могут спать или просто не ожидать потока яркого света из окна.

Еще одна ошибка, которую совершают пассажиры, — не вставать со своего кресла. Если перелет достаточно длительный, то можно столкнуться с нарушением кровообращения.

Блогер советует выбирать одежду, которая не будет стеснять движения и давить. Рекомендуется взять в салон теплую кофту или толстовку, в самолете может быть прохладно. При длительном перелете можно переобуться в сменные закрытые тапочки.

Не стоит прикасаться к поверхностям в самолете, на них скопилось большое количество болезнетворных микроорганизмов.

«Постарайтесь не прикасаться к лицу, кнопку смыва в туалете нажимать с помощью туалетной бумаги, не надевать короткие шорты или юбку, чтобы кожа ног не прислонялась к сиденью, не дремать, прислонившись к окну, почаще мыть руки и обрабатывать их санитайзером», — советует автор канала.

Категорически запрещено есть то, что упало с подноса на откидной столик — на нем находится в разы больше бактерий, чем в туалете.

Плачущие дети в салоне — это всегда фактор раздражения. Но не стоит просить родителей успокоить ребенка, они и так изо всех сил стараются это сделать. Нервозность родителей только усугубит ситуацию.

Не нужно вскакивать со своего места, как только самолет приземлился. Стоящий пассажир будет мешать остальным доставать ручную кладь с багажных полок.

«Если вы будете ждать стоя, это не поможет вам покинуть самолет быстрее», — пишет блогер.

Аплодисменты пассажиров при посадке самолета вызывают у пилотов лишь недоумение, они приравнивают это к аплодисментам кассиру за выполненную работу. Оценку своей работы экипаж самолета получает не от пассажиров.

Отправляясь в дальнюю поездку за границу, необходимо всегда брать с собой ручку. Анкеты и миграционные карточки придется заполнять на борту самолета, а чужая ручка — это дополнительный источник бактерий.

В самолете не рекомендуется выключать вентилятор над сиденьем, он сдувает с пассажира болезнетворные микробы. Также не следует просить бортпроводников изменить температуру в салоне — она поддерживается на оптимальном уровне. Объемная или неудобная ручная кладь может стать головной болью не только для пассажира, но и для окружающих.

Самый раздражающий для бортпроводников вопрос: «Где мы сейчас летим?». Вызывать стюарда стоит только в крайнем случае, считает блогер. А вот чаевые стюардессам давать запрещено, во многих компаниях за это могут уволить.

Пассажир на «среднем» месте находится в самом невыгодном положении, поэтому неписаное правило позволяет ему оккупировать два подлокотника. Отклонять кресло без предупреждения — плохой тон. Можно сколько угодно спорить, нужна эта опция или стоит ее запретить, но будет уместно предупредить пассажира сзади о том, что планируете опустить спинку сиденья.

Британская стюардесса рассказала о самых необычных случаях на борту самолета. За шестилетний стаж работы бортпроводница была свидетелем помолвки и других примечательных событий.