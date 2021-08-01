Россия приложила данные о блокаде Крыма к иску против Украины в ЕСПЧ

Симферопль, 1 августа. Сведения о нанесенном блокадой Крыма ущербе были приложены к иску России против Украины. В июле Москва обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Данные предоставила рабочая группа в Крыму, которая занималась подготовкой иска о блокадах территории со стороны Украины. С соответствующим запросом обратилась Генеральная прокуратура России, рассказал руководитель комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов в беседе с журналистами. К местным структурам по этому вопросу также обращались специалисты Следственного комитета РФ.

Межгосударственная жалоба на Украину была подана 22 июля. Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с таким иском. В документе были представлены девять претензий.