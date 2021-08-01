Увеличение пенсии и ужесточение выдачи ипотеки: что изменилось в России с 1 августа

С августа в России вступают в силу очередные изменения. ФАН рассказывает о повышении пенсий и новых выплатах на детей, отмене техосмотра для ОСАГО, политике сокращения ДТП, восстановлении туризма, способствованию оздоровления граждан и о многом другом.

Пенсии

С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Об индексации выплат конкретики пока нет, но сумма все же немного увеличится — корректировка за то, что на работающих пенсионеров работодатель делал отчисления в Пенсионный фонд. Максимальный размер прибавки ограничен тремя пенсионными баллами. Один пенсионный балл составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимальный размер надбавки составит 296,58 рубля. Также обещают пересмотреть размер накопительной пенсии, но процент индексации пока неизвестен.

Выплаты на детей

С 16 августа россиянам начнут вновь выплачивать единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты призваны помочь родителям подготовить детей к новому учебному году. Деньги выделят и на детей, которым на 1 сентября 2021 исполнится шесть лет, даже если они еще не пойдут в первый класс. Заявление необходимо подать до 1 ноября.

vk.com / Артур Парфенчиков

Отмена техосмотра для ОСАГО

С 22 августа в России начнет действовать важный закон для автолюбителей. Теперь для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности не нужно проходить обязательный техосмотр транспортного средства. Для получения ОСАГО владельцам авто не понадобится предоставлять диагностическую карту. МВД России выступило за меры стимулирования добровольного прохождения техосмотра. Оно предлагает снизить стоимость страховки и транспортный налог для россиян, которые не будут пренебрегать техническим осмотром.

Электронная база водителей такси

В августе в Москве начнет действовать система аналитики работы такси, к тому же водителям теперь будут присваивать цифровые идентификационные номера (ID). У каждого водителя будет уникальный цифровой ID. В нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, о штрафах и количестве отработанных часов. Власти столицы уверены, что нововведения позволят исключить переработки таксистов, из-за чего сократится количество ДТП на дорогах Москвы.

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Новый налоговый вычет — доступный спорт

Также с 1 августа вступает в силу закон о налоговом вычете за спорт, но использовать его можно будет только с 2022 года. Вычет позволит уменьшать доходы на расходы для занятий спортом и таким образом экономить на НДФЛ. Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Власти считают, что это нововведение способствует укреплению здоровья россиян и привьет им здоровый образ жизни.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ужесточение регулирования выдачи ипотеки

Начиная с 1 августа Центральный банк РФ ужесточает регулирование выдачи ипотеки путем введения повышенных надбавок к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом 15-20% от стоимости жилья. Ужесточение должно заставить кредитные организации менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит «обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям».

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, кому в России с 1 августа повысят пенсии и сколько денег получат семьи с детьми.