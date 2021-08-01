Боксер Альберт Батыргазиев из России вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Токио, 1 августа. Российский боксер Альберт Батыргазиев сумел выйти в полуфинал летней Олимпиады в Токио и обеспечил себе медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Россиянин встретится с кубинцем Лазаро Альваресом в полуфинальном поединке, который состоится 3 августа. В четвертьфинале Альберт Батыргазиев победил Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Первый комплект медалей разыграли уже на следующий день — 24 июля. Российская сборная участвует в соревнованиях без национальной символики и флага из-за санкций WADA. Спортсмены выступают в команде под названием ROC.

Боксер сборной РФ Имам Хатаев выиграл олимпийскую бронзу в весовой категории до 81 килограмма. Финальный матч в этой категории запланирован на 4 августа. Церемония закрытия Игр в Японии состоится 8 августа.