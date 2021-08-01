СК начал проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки в Тверской области

Тверь, 1 августа. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств и причин гибели девочки. Ребенок утонул накануне в Волге, в городе Старица.

Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СКР РФ по Тверской области проводит доследственную проверку. В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится опрос свидетелей трагедии.

Первичный визуальный осмотр тела погибшей не показал видимых телесных повреждений. Труп девочки отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске. СК проводит проверку.