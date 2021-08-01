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Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:08
Общество
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 августа. Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с их профессиональным праздником — Днем железнодорожника.

По словам главы государства, железные дороги являются очень важными транспортными артериями для всей России. Они соединяют регионы страны и способствуют развитию экономического потенциала государства.

Владимир Путин подчеркнул, что ОАО «РЖД» принимает серьезное участие в реализации приоритетных для РФ транспортных проектов.

Российский лидер также посетил Коневский монастырь, который стоит на острове Коневец на Ладожском озере. Здание было восстановлено по поручению президента в 2016 году.

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