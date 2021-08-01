Более двух тысяч человек тушат лесные пожары в Якутии

Якутск, 1 августа. Спасатели за сутки потушили три лесных пожара в Якутии на площади 57 тыс. га. В ликвидации огня задействована авиация Минобороны России, ФБУ «Авиалесоохрана».

Более 160 лесных очагов возгорания зафиксированы в Якутии. Сотрудники экстренных служб за сутки ликвидировали три пожара на общей площади свыше 57 тыс. га. В борьбе со стихией задействовано 2283 человека, 287 единиц техники, включая авиационную.

Аэромобильные группировки МЧС РФ продолжают работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. Авиация МЧС России совершила 26 сбросов на бушующее пламя и использовала 78 тонн воды.

Тем временем дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски. Регион окутан дымом, поскольку лесные пожары «прорывают» леса.