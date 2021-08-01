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Депутат Вострецов одобрил рекомендации РПН по ограничениям на День ВДВ в Петербурге
Общество
Депутат Вострецов одобрил рекомендации РПН по ограничениям на День ВДВ в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Массовых сборов лучше избегать даже в такой серьезный и уважаемый праздник, как День Воздушно-десантных войск. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов. Политик прокомментировал предложенные Роспотребнадзором рекомендации по проведению праздника 2 августа в Санкт-Петербурге.

Напомним, в этом году в Северной столице из-за ситуации с коронавирусом не будут проводиться массовые мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Об этом заявил городской комитет по вопросам правопорядка и безопасности, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, пишет «Коммерсантъ». Также ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пригрозил отключать фонтаны, если люди не будут реагировать на просьбы покинуть их. Предприятие попросило районные власти усилить охрану этих объектов.

Депутат Вострецов одобрил рекомендации РПН по ограничениям на день ВДВ в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Сергей Вострецов призвал соблюдать меры безопасности, озвученные РПН, и отметить праздник дома или на даче.

«Праздник Воздушно-десантных войск, конечно, серьезный, служба уважаемая и ребята молодцы, но давайте вспомним, какие ограничения мы пережили на Новый год. Это касалось не только ВДВ, но и других войск и простых людей. Поэтому если есть опасность заражения, то, конечно же, любые меры справедливы. Каждый регион принимает их, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию — насколько она сложная и серьезная. Можно собраться с друзьями-сослуживцами, например, дома, на даче. Лучше все-таки избежать вот этих массовых сборов», — сказал депутат.

Собеседник агентства считает, что нет необходимости в отключении фонтанов на День ВДВ в Петербурге, так как большинство жителей все-таки ведут себя достаточно культурно.

Депутат Вострецов одобрил рекомендации РПН по ограничениям на день ВДВ в Петербурге
Невские Новости  / 

«Не все у нас лезут в фонтаны, к счастью, так что с отключением, думаю, можно палку не перегибать. Соблюдать правила нужно всем без исключения: пограничник вы или десантник, пандемия никуда не исчезла, тем более пока у нас нет коллективного иммунитета. Надо быть серьезнее и взрослее», — поделился мнением Вострецов.

Ранее ФАН сообщал, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил подмосковный полигон «Алабино», где состоялся праздник в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Шойгу обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Он заявил, что без подразделений ВДВ невозможна защита такой огромной по площади страны, как Россия.

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