Экс-супруга мужа Макеевой обратилась за услугами к звездному адвокату

Москва, 1 августа. Бывшая жена супруга актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова будет добиваться выплаты алиментов с помощью звездного адвоката Юлии Вербицкой-Линник.

Строитель Роман Мальков оставил ради Макеевой семью с четырьмя детьми, живущую в Словении. Старший сын мужа актрисы переехал в Москву к отцу и его новой супруге, еще трое детей живут с матерью.

Малькова утверждает, что не получает алименты на сыновей и дочь от бывшего супруга. По словам художницы, сочувствующие неоднократно советовали ей обратиться за услугами к звездным юристам.

«Я видела множество обращений к ним под моими постами, но все же я надеялась на благоприятный исход, на понимание и разрешение всех споров по детям. Но этого не произошло», — написала бывшая супруга мужа Макеевой на своей странице в Instagram.

Помочь Мальковой вызвалась Вербицкая-Линник, которая, например, представляла интересы актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в разбирательствах с мужем, продюсером Бари Алибасовым. Юрист прокомментировала ситуацию художницы в Instagram и назвала недостойным поведение Макеевой и ее супруга.

«Мы в своем праве и, будьте уверены, по закону и Света, и ее дети получат все, что им причитается, в полном объеме», — пообещала звездный адвокат.

Анастасия Макеева и ее супруг тем временем отправились в поездку на Байкал. Они взяли в путешествие сына Романа Малькова.