Москва, 1 августа. Российский президент Владимир Путин посетил Коневский монастырь, сообщили журналисты.

По информации РИА Новости, глава государства прибыл на остров Коневец в Ладожском озере, чтобы посетить святое место.

Монастырь заложили в 1393 году. Во времена Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало в результате боевых действий. По поручению главы государства в 2016 году началось восстановление монастыря.

Владимир Путин ранее поручил создать комиссию по историческому просвещению в России. Возглавить новую структуру должен помощник президента Владимир Мединский.