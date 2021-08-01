Математически все правильно: Вассерман поддержал заявление Александра Беглова о ПДД

Удвоение количества фоторадаров повышает возможность попасться за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Эксперт поддержал заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что удвоение количества фоторадаров в Северной столице поможет в выявлении нарушителей скоростного режима.

«Наказание должно быть неизбежно для всех. Действительно, удвоение количества камер удваивает возможность попасться за нарушение. Математически все правильно», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что комплексы контроля скорости давно хорошо себя зарекомендовали.

«Судя по опыту других городов и стран, это полезно. Еще в XIX веке один из крупнейших правоведов маркиз Чезаре Беккариа сказал: «Сила наказания не в его тяжести, а в его неотвратимости», — подчеркнул собеседник ФАН.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

В завершение он добавил, что запланированное к концу этого года удвоение средств фиксации нарушения ПДД даст еще одно преимущество.

«Если наказание за преступление составляет пять лет, но шанс попасться — один к пяти, это значит, что среднее наказание — один год. Если даже вы сократите наказание до двух лет, но оно будет совершенно неотвратимо, все преступники будут попадаться, то это означает, что средняя тяжесть наказания удвоится. Если будет вдвое больше камер, чем сейчас, это означает, что среднее наказание за нарушение ПДД также удвоится», — подытожил телеведущий.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок оценил заявление Беглова о запуске скоростной электрички от Балтийского вокзала в Пулково. Четырбок подчеркнул, что это создаст комфортные условия для горожан и повысит привлекательность города для туристов.