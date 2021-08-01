Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Владимир Путин отметил, что РЖД деятельно участвует в реализации приоритетных для страны транспортных проектов.

«Благодаря вашему напряженному труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок», — отметил российский лидер.

В телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается, что железные дороги имеют исключительно важное значение для России. Транспортные артерии связывают разные регионы большой страны, играя ключевую роль в экономическом развитии государства и решении социальных задач.