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Лента
01 августа 13:10
13:07
Весь мир
Глава ВИК Ливии объявил последний день регистрации избирателей на выборы
13:06
Общество
Медведев назвал Ясена Засурского классиком отечественной журналистики
13:06
Экономика
Основатель Tesla Илон Маск пытался стать гендиректором Apple
13:04
Общество
Увеличение пенсии и ужесточение выдачи ипотеки: что изменилось в России с 1 августа
13:01
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Сотрудник ДПС остановил Lexus и оказался в больнице Башкирии
12:57
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Река Урал забрала жизни двоих оренбуржцев
12:55
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складах в Одесской области
12:55
Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
12:53
Армия
ВС Индии прибыли в Волгоград для участия в маневрах «Индра-2021»
12:52
Общество
Вице-премьер России анонсировал запуск грузовых беспилотных перевозок
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Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня

Общество
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Владимир Путин отметил, что РЖД деятельно участвует в реализации приоритетных для страны транспортных проектов.
«Благодаря вашему напряженному труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок», — отметил российский лидер.
В телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается, что железные дороги имеют исключительно важное значение для России. Транспортные артерии связывают разные регионы большой страны, играя ключевую роль в экономическом развитии государства и решении социальных задач.

Башар Асад поручил сформировать новое сирийское правительство

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
Pr Scr sana.sy  / 

Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Арабской республики. 17 июля Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства, избранного на четвертый семилетний срок. В своей инаугурационной речи президент Сирии поблагодарил народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с десятилетним военным конфликтом на территории страны.

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
ТАСС  / Антон Новодережкин

Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского университета. Заслуженному журналисту России был 91 год. О печальном известии сообщил с своих соцсетях его внук Иван Засурский. Гуру отечественной журналистики уже в 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков, после пришел на работу в альма-матер. Более 40 лет заслуженный профессор МГУ был деканом журфака. Своим учителем его считают многие влиятельные медийные персоны России. За свою карьеру Ясен Засурский удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и МГУ, стал обладателем почетного звания «Легенда российской журналистики».

Туроператоры назвали топ-5 стран для привитых россиян

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня
pixabay.com  / PD

Российские туроператоры огласили топ-5 направлений, открытых в августе для наших соотечественников при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19. В горячую пятерку вошли Турция, Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Путевки в эти страны пользуются высоким спросом у россиян. А цены на отдых по перечисленным направлениям даже в высокий сезон остаются доступными. В последнее время возрождается интерес и к стране фараонов. После вынужденного многолетнего перерыва для чартеров регулярное авиасообщение с Египтом возобновится 9 августа.

 

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