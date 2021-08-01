Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. События дня

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент России поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Владимир Путин отметил, что РЖД деятельно участвует в реализации приоритетных для страны транспортных проектов.
«Благодаря вашему напряженному труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок», — отметил российский лидер.
В телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, подчеркивается, что железные дороги имеют исключительно важное значение для России. Транспортные артерии связывают разные регионы большой страны, играя ключевую роль в экономическом развитии государства и решении социальных задач.
Башар Асад поручил сформировать новое сирийское правительство
Pr Scr sana.sy /
Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Арабской республики. 17 июля Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства, избранного на четвертый семилетний срок. В своей инаугурационной речи президент Сирии поблагодарил народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с десятилетним военным конфликтом на территории страны.
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
ТАСС / Антон Новодережкин
Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского университета. Заслуженному журналисту России был 91 год. О печальном известии сообщил с своих соцсетях его внук Иван Засурский. Гуру отечественной журналистики уже в 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков, после пришел на работу в альма-матер. Более 40 лет заслуженный профессор МГУ был деканом журфака. Своим учителем его считают многие влиятельные медийные персоны России. За свою карьеру Ясен Засурский удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и МГУ, стал обладателем почетного звания «Легенда российской журналистики».
Туроператоры назвали топ-5 стран для привитых россиян
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Российские туроператоры огласили топ-5 направлений, открытых в августе для наших соотечественников при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19. В горячую пятерку вошли Турция, Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Путевки в эти страны пользуются высоким спросом у россиян. А цены на отдых по перечисленным направлениям даже в высокий сезон остаются доступными. В последнее время возрождается интерес и к стране фараонов. После вынужденного многолетнего перерыва для чартеров регулярное авиасообщение с Египтом возобновится 9 августа.