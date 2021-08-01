Богдан Волков: В последнее время у меня настоящий марафон новых партий

Тенор Богдан Волков три года подряд получает награды самых престижных в России музыкальных премий. Последняя из них вручена певцу в рамках проекта «BraVo» за «Лучший классический мужской вокал».

О недавнем дебюте в «Ла Скала», работе с режиссером Дмитрием Черняковым и новых проектах читатели ФАН узнают от самого Богдана Волкова.

Фото из личного архива Богдана Волкова /

«Так поступают все»

— На нынешнем Зальцбургском фестивале вы снова, как и в прошлом году, будете петь в опере «Так поступают все» Моцарта партию Феррандо. Если учесть, что в 2021 году вы дебютировали в «Ла Скала» в этой же роли, можно ли говорить о том, что она на сегодняшний день для вас приоритетна?

— Феррандо я пою часто и с большим удовольствием, хотя партия непростая и требует вокальной выносливости. Именно эта роль стала для меня первым большим зарубежным ангажементом. В 2017 году я выступал на Глайндборнском оперном фестивале и спел Феррандо 17 раз! Потом были спектакли в Большом театре. Так что эта опера — рекордсмен в моем послужном списке.

— Как вы видите образ Феррандо с точки зрения драматургии?

— Моцарт и либреттист Да Понте взяли вроде бы бесхитростный сюжет, но для режиссеров это произведение — настоящая находка в плане экспериментов и выбора драматургической доминанты. Я пел в разных постановках этой оперы и знаю, что каждая фраза выстроена так, что ее можно развернуть в смысловом плане по-разному. Существует интрига в финале оперы: поверят ли молодые герои в верность своих девушек или, наоборот, разойдутся в разные стороны?

— Вы видите своего героя современным юношей, ведь в классической версии события разворачиваются в конце XVIII века?

— Постановка на Зальцбургском фестивале Кристофа Лоя — как раз про современных людей, которые, как и два с лишним века назад, любят, страдают, рассуждают о верности… Моцарт тоже писал эту оперу про современных людей, время действия совпадает со временем премьеры. Но если бы мы банально проживали те далекие события, происходящие в Неаполе, с позиции героев эпохи Просвещения, то попали бы, скорее всего, в плохой театр. Поэтому я всегда поддерживаю актуальные высказывания, мне интересно, когда спектакль дает пищу для размышлений современному зрителю, а посмотреть исторические костюмы можно в музеях.

Фото из личного архива Богдана Волкова /

«С локдауном мне повезло»

— В период локдауна не пожалели, что в 2018 году покинули труппу Большого театра ради международной карьеры?

— Я считаю, что мне повезло, потому что в период локдауна у меня было много работы. Отдыхал я не более двух месяцев, а потом меня пригласили петь в Зальцбург. Летом 2020 года Зальцбургский фестиваль вопреки всем обстоятельствам доказал всему миру, что искусство живет и яркие спектакли публика может посмотреть живьем. Интерес к каждой постановке был колоссальным, на этой эмоциональной волне и состоялся мой дебют на фестивале.

Потом я сразу же отправился в Вену для участия в «Евгении Онегине» Чайковского (в партии Ленского — Прим. ФАН) в постановке Дмитрия Чернякова. Так складывалось, что я успевал допевать последний спектакль перед объявлением локдауна в разных странах, заранее это нельзя было предугадать, тем более что эти постановки планировались несколько лет назад. Например, я выступил в «Евгении Онегине» в Осло, и сразу же после финального представления Норвегия закрыла границы.

Когда я вернулся в Россию, в Москве театры все еще были открыты, и я пел в опере «Похождения повесы» Стравинского в театре Станиславского и Немировича-Данченко. И как только серия показов закончилась, локдаун объявили и в нашей стране! То же самое было в Вене, но мы успели представить три спектакля из запланированных пяти.

Мой дебют в «Ла Скала» (в январе 2021 года — Прим. ФАН) состоялся в спектакле, который был первым после почти годовой паузы в деятельности миланского театра. Оперу мы представили в виртуальном формате, публики в зале не было, но ощущение премьеры никуда не делось. Возможность заниматься любимым делом окрыляла, невзирая на то, что зал был пуст. В таком формате я пел в Турине в «Любовном напитке» Доницетти. И через два месяца в этой постановке в формате open air я выступил уже перед зрителями.

— А вокалистам на свежем воздухе не вредно петь, особенно когда ветреная и сырая погода?

— Конечно, если выйти в поле, условно говоря, на открытую местность, да еще и в дождь, то на голос будет большая нагрузка. Постановки на свежем воздухе еще с древних времен проходят в амфитеатрах, как на «Арена ди Верона» в Италии или площадках, защищенных от природных стихий, как в «Хорегии Оранжа» во Франции, плюс звукорежиссеры выстраивают акустическое пространство максимально выгодно для голоса. Я не боюсь петь в спектаклях open air, я вообще открыт для всего нового, мне интересные необычные для меня задачи, каждая последующая роль — это изучение профессиональных возможностей.

Фото из личного архива Богдана Волкова /

«Певец всегда должен быть мобильным»

— Вы сделали несколько спектаклей с Дмитрием Черняковым. Как вы познакомились?

— Дмитрий Феликсович возобновлял в 2015 году в Большом театре «Евгения Онегина» и набирал абсолютно новый состав. Тогда я был артистом молодежной оперной программы. Меня вызвали на прослушивание и в итоге утвердили. Я был тогда несказанно счастлив, что Дмитрий Феликсович, который всегда сам прослушивает певцов для своих спектаклей, увидел во мне «своего» Ленского.

— Вас называют лучшим современным Ленским и даже сравнивают с великим Сергеем Лемешевым, который блистал в этой партии более полувека назад. Как вам такой комплимент?

— Конечно, мне приятно. Когда я учился в музыкальном училище, я взахлеб слушал записи Лемешева, причем безотносительно к тому, что я когда-то сам буду петь на сцене его коронную партию. По пластинке, на слух я выучил тогда наизусть «Евгения Онегина». Возможно, первые впечатления — самые сильные, и отчасти его стиль исполнения повлиял на мою интерпретацию. Мне очень нравится Ленский и в исполнении не менее гениального тенора Николая Гедды. Мне очень импонируют его музыкальные интерпретации, прочтение образов.

— При подготовке новых ролей прослушиваете их в версии других исполнителей?

— Не всегда, потому что иногда такие «экскурсы» сбивают, мешают найти самому ключ к партии. Многим классическим операм — по сто и более лет. Одно и то же произведение в разные эпохи звучит по-разному. Повторить манеру пения великого Джильи в партии Неморино (В «Любовном напитке» Доницетти. — Прим. ФАН) сегодня будет неуместно.

Сейчас многие стилистические тенденции изменились. Вокальное искусство — материя живая, изменяющаяся. Впрочем, то же самое можно сказать и о балете, кино… Поэтому я слушаю записи прошлых лет скорее с познавательной целью или же с технической точки зрения: где бралось дыхание, как пропевалась фраза и так далее.

Я пел один и тот же спектакль «Любовный напиток», но с разными дирижерами. У каждого из них было свое видение некоторых моментов, поэтому приходилось быстро улавливать суть поставленных задач. Певец всегда должен быть мобильным и так же всегда может что-то предложить. Главное, чтобы это было убедительно и уместно в данной постановке. Нельзя зацикливаться на чем-то и ревностно отстаивать свою позицию.

— Но подобным образом вели себя многие оперные звезды прошлых лет, не так ли?

— Да, но мне нравится воплощать на сцене разные интерпретации роли, меня это развивает в музыкальном и актерском плане. Режиссеров и дирижеров сейчас кратно больше, чем двести лет назад. Мне посчастливилось работать с выдающимися мастерами, наблюдать за ними, прислушиваться к их советам. Учиться чему-то новому в профессиональном плане я считаю крайне полезным опытом для себя.

Фото из личного архива Богдана Волкова /

«Я всегда выступаю в России, когда возвращаюсь домой»

— Сейчас оперные театры Юго-Восточной Азии на подъеме. Вы хотели бы там выступать?

— Я выступал только в Гонконге и Пекине, мне хотелось бы вернуться. Но мы, современные певцы, не выбираем театры. Это их руководство приглашает нас к участию в том или ином спектакле. Конечно, могут быть предпочтения в том плане, где тебе комфортнее петь, где, по-твоему мнению, самая лучшая акустика и голос раскрывается на все сто процентов. Многие мои коллеги, например, с восхищением говорят о театре «Ла Фениче» в Венеции. Я в нем еще не пел, поэтому надеюсь в будущем оказаться там и сравнить свои ощущения с оценками других артистов.

— Вы учите репертуар в зависимости от своих предпочтений или же начинаете готовить роль только после подписания контракта?

— В начале карьеры и даже еще в консерватории нужно накапливать репертуар: потом, когда появятся контракты, будет просто некогда этим заниматься. Сейчас у меня много предложений от театров, и я учу прежде всего те роли, в которых буду участвовать в ближайшей перспективе. На выучивание партии «для души» у меня сейчас просто нет времени.

Мне 31 год, для моего голоса предпочтительнее Моцарт — «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Так поступают все», Доницетти — «Любовный напиток»… Но, к сожалению, эти великолепные оперы нечасто попадают в афиши даже московских театров. Хотя мне посчастливилось спеть Дона Оттавио в постановке «Дон Жуана» в театре Станиславского и Немировича Данченко.

— Какие новые роли сейчас в вашем ежедневнике?

— В последнее время у меня настоящий марафон новых партий — восемь только за последние пару лет. Я в восторге от такой загруженности. Конечно, есть риск переутомления, но я знаю свои возможности на сегодняшний день и пою только те партии, которые соответствуют моему типу голоса.

Совсем недавно, в мае, состоялся мой барочный дебют — я пел в оратории Генделя «Ацис и Галатея» в Московском зале «Зарядье». Были и две креативные российские постановки — это спектакли, которые нечасто ставят: «Похищение Лукреции» Бриттена в «Новой опере» и «Похождения повесы» Стравинского в театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Сейчас я готовлюсь к опере «Фальстаф» Верди, в которой должен был еще в прошлом году несколько раз появиться на сцене Баварской оперы в роли Фентона. Но, к сожалению, спектакль отменялся и переносился. И все-таки скоро я дебютирую в этой опере — 5 сентября в Берлине.

— Этой осенью российская публика где-то услышит вас?

— К сожалению, нет. Все мои выступления в этот период запланированы за границей. Хотя с учетом нынешней ситуации с пандемией нельзя быть уверенным во всем, даже если у меня график гастролей расписан до 2025 года. Но я всегда выступаю в России, когда возвращаюсь домой.

Фото из личного архива Богдана Волкова /

Досье

Родился в 1989 году в Торезе (Украина).

В 2013 году окончил Киевскую музыкальную академию Украины имени Чайковского.

В 2013-2015 годах был артистом Молодежной оперной программы ГАБТ.

В 2014-2018 — солист этого театра, дебютировавший в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова с дирижером Геннадием Рождественским. С 2018 года — солист «Новой оперы».

С 2017 года ведет активную гастрольную деятельность за рубежом.