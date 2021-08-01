У ведущего инженера в Звездном городке ФСБ нашла авторучку-убийцу, порох и пистолет

У ведущего инженера ФГБУ «НИИ ЦПК им. Гагарина» сотрудники ФСБ обнаружили арсенал оружия. Как стало известно ФАН, силовики пока не могут понять, для чего мужчине понадобились предметы, которые можно использовать для совершения террористического акта.

Оперативники Федеральной службы безопасности и сотрудники ГУУР МВД России получили конфиденциальную информацию о том, что у одного из работников Центра подготовки космонавтов хранятся вещества, которые можно использовать для производства взрывного устройства, и боевое оружие. Силовики провели обыск в квартире 36-летнего программиста-инженера. У него изъяли более 2,5 кг пороха.

«После осмотра 28 июля квартиры мы решили проверить гараж мужчины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он находится в комплексе «Звездный». Там нами были найдены пистолет Макарова, переделанный из охолощенного оружия в боевое, около 300 патронов и самодельная авторучка, которая может нанести смерть человеку на расстоянии до пяти метров».

По словам силовиков, пока непонятно, собирался ли подозреваемый совершить какой-либо террористический акт. Возможно, он лишь увлекался оружием и его изготовлением. В отношении программиста возбудили два уголовных дела. Одно — по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия» и 223 УК РФ — «Незаконное хранение оружия».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если следователи не докажут, что программист хотел совершить террористический акт, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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