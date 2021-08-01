Психолог объяснила проблемы девочек, романтизирующих казанского стрелка

Утром 11 мая новостные ленты облетело сообщение о вооруженном нападении на гимназию №175 на окраине Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по всем, кого встречал на своем пути, в результате погибло девять человек, а 23 получили ранения.

Сейчас Ильназ Галявиев находится в психиатрической больнице «Бутырки». Обвиняемый признан невменяемым, в скором времени его определят в психбольницу.

В Telegram фанатки казанского стрелка создали канал, в котором собрали деньги на адвоката для Галявиева — около 300 тысяч рублей. Участники группы также передавали стрелку посылки с продуктами.

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В беседе с корреспондентом ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что привлекло несовершеннолетних девочек в казанском стрелке, а также рассказала, к каким плачевным последствиям может привести романтизация преступника.

«Причина — в подавленной агрессии девочек: они чувствуют себя униженными, обиженными, что с ними кто-то несправедливо поступил. Как правило, к таким девочкам родители жестоко или несправедливо относились в детстве, а ответить они на это никак не могли. Соответственно, злость накопилась», — рассказала собеседница ФАН.

Из-за этого начинаются сложные взаимоотношения с друзьями. Такие подростки постоянно находятся в состоянии униженности, они не находят в себе силы отомстить или ответить, объяснила Наумова.

«Так они это видят: мальчик-изгой [казанский стрелок] отомстил всем. Они [фанатки стрелка] воспринимают его так, будто он расправил плечи и нанес сокрушительный удар врагу. Для них это символизм, возможность объединиться в группу, где они ощущают себя нужными, сильными. А их общее дело — это забота об убийце», — пояснила психолог.

Если любить и уважать ребенка, чтобы тот рос самостоятельной личностью, тогда он не будет нуждаться подобных группах.

«Указанные девочки восхищаются агрессивным человеком. Это сломанные стереотипы. Тут нет трезвости ума и адекватности мышления. Эти девочки находятся в треугольнике «жертва, спасатель и палач». Сейчас они в позиции спасателя, затем либо сами станут тиранами, либо попадут под чью-нибудь тиранию», — резюмировала Наумова.

Ранее стало известно, что обвиняемый в вооруженном нападении на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев заявил, что хочет отбывать пожизненный срок в колонии, нежели принудительно лечиться в психбольнице.