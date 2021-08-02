Проект «Обмен»: как работает глобальная сеть обмена контентом между оппозиционными СМИ

В бывших республиках Советского Союза за последние тридцать лет пустили корни организации, продвигающие западные интересы. Несмотря на то, что на прямую деятельность большинства из них на территории РФ вот уже несколько лет как наложены ограничения, выход был найден.

В 2016 году в чешской Праге был запущен проект «Обмен» и создана единая сеть обменом контентом между оппозиционными СМИ стран постсоветского пространства. Благодаря постоянной финансовой подпитке, дотации на расследования получают зарубежные ресурсы, а базирующиеся в РФ медиа лишь переписывают их материалы, размещая у себя.

На сегодняшней день география «Обмена» покрывает 14 стран, а к 2023 году сеть должна охватить все континенты.

В рамках проекта «Сети влияния» редакция Telegram-канала «Рыбарь» в эксклюзивном расследовании для «Федерального агентства новостей» рассказывает о проекте «Обмен», финансируемом Нидерландами, США, Чехией и Джорджем Соросом.

Содержание:

1. Варшавский саммит

2. «Медиасеть» на постсоветском пространстве

3. Школы правильных СМИ

4. Свободная пресса восточной Европы

5. Трансграничная свободная пресса

6. Прозрачное финансирование

7. «Кавказский узел» в паутине «Медиасети»

8. Передовики распространения контента

9. «Медиасеть 2021+»

Федеральное агентство новостей /

15 июля 2021 года группе журналистов, прилетевших в Варшаву, пришло письмо-постановление Главного санитарного врача Польши с разрешением на снятие антикоронавирусных ограничений и режима самоизоляции.

Федеральное агентство новостей /

В едином списке оказались заместитель главного редактора «Новой газеты», главный редактор «Кавказского узла», два председателя правления украинского СМИ «Громадское телевидение» и представитель белорусского «Еврорадио». В Варшаву все они прибыли для участия в координационном совещании участников перспективного проекта «Медиасеть 2021+», которое прошло с 19 по 21 июля в закрытом режиме.

Федеральное агентство новостей /

«Медиасеть 2021+» — это естественное продолжение функционирующего с 2016 года глобального проекта «Обмен», запущенного под патронажем нидерландской организации Free Press Unlimited. Целью «Обмена» является построение сети обмена трафиком и повышение цитируемости между малыми и средними СМИ на постсоветском пространстве. Ключевая роль в проекте отводится русскоязычному сегменту.

Встреча в Варшаве была далеко не первой: двумя месяцами ранее, в 18-19 мая 2021 года, состоялась встреча попечительского совета «Обмена» (протокол встречи имеется в распоряжении редакции Telegram-канала «Рыбарь»).

Федеральное агентство новостей /

Проект «Обмен» сконцентрирован вокруг реально существующего сайта «Медиасеть» (Russian Language News Exchange), основанного в 2015 году. Согласно главной странице ресурса, это «первое в Восточной Европе партнерство независимых СМИ и медиа-профессионалов», которые «обмениваются знаниями и информацией, экспериментируют, налаживают партнерство, защищают и усиливают голос независимой журналистики в регионе».

В состав проекта входят оппозиционные СМИ, продвигающие либеральные ценности и негативизирующие местную повестку.

Федеральное агентство новостей /

В составе «Медиасети» на данный момент функционирует 14 основных СМИ, которые выступают центральными «узлами» для распространения важной информации и сбора интернет-трафика через своих партнеров.

С точки зрения организаторов «Медиасети» «важной» может выступать любая информация, которая может способствовать формированию негативного имиджа России и ее партнеров. Как правило, подобные публикации затрагивают острые политические, социально-экономические или военные темы, освещение которых может привести к раскачке целевой аудитории и, как следствие, дестабилизации ситуации на территории страны.

Федеральное агентство новостей /

Например, базирующая в Румынии Ziarul de Garda размещает материал российской «Новой газеты» о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Исходная публикация базируется на сведениях французской прессы, которая продвигает политико-экономические интересы Парижа в Центральноафриканской Республике и пытается дискредитировать действия россиян по налаживанию мирного процесса в стране.

Украинское «Громадское телевидение» называет Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом» в материале про закрытие коррпункта «Еврорадио», которое характеризуется как «одно из немногих независимых СМИ» (что является лукавством, поскольку на главной странице проекта указаны иностранные партнеры-спонсоры «Еврорадио»).

Федеральное агентство новостей /

Латышский «Спектр.Пресс» ссылается в публикации про конфликт на киргизско-таджикской границе на киргизский Kloop и местный филиал признанного в России СМИ-иноагентом «Радио Свобода»1, а в материале про убитого азербайджанского политзаключенного — на российский «Кавказский узел», азербайджанский Meydan TV и грузинский JAMNews.

Периодически выходят совместные статьи за авторством сразу нескольких редакций. Украинское «Громадское телевидение», грузинский портал JAMNews, азербайджанский Meydan TV, казахстанская Vласть и освещающее события в Молдавии издание Ziarul de Garda пишут цикл материалов, в которых с первых слов подводят читателя к мысли, что матери-одиночки — игнорируемая законом и невидимая ни для власти, ни для общества группа на всем постсоветском пространстве (несмотря на наличие комплекса мер по их поддержке в каждой отдельной стране).

Федеральное агентство новостей /

«Медиасеть» — это дочерний проект Free Press Unlimited. В промо-ролике организации на первой минуте демонстрируется сайт FPU, когда за кадром заходит речь о «сложных» и «неудобных» темах, которые освещает «Медиасеть». Главный редактор проекта Наталия Маршалкович говорит, что «доверие — ключевое слово в проекте», делая особый упор на возможность коммуникации журналистов из конфликтующих стран.

С психологической точки зрения написание совместных публикаций журналистами из, например, Украины и России или Армении и Азербайджана повышает доверие к ресурсу. Таким образом достигается эффект «взвешенности» и «нейтральности» подачи материалов в глазах читателя. И это уже позволяет проводить более качественные и комплексные информационные кампании, создавая видимость наличия разных точек зрения (либо, наоборот, их схожести) у представителей СМИ различных стран.

Федеральное агентство новостей /

И действительно: благодаря «Медиасети» удалось наладить координацию между СМИ Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Украины. На сайте «Медиасети» участникам проекта доступна единая панель статистики с доступом к данным по аудитории и охвату материалов: в российских СМИ при написании публикации понимают, что интересно, например, читателю Казахстана. Кроме того, в статистике показаны все упоминания по той или иной теме на сайтах партнеров.

Контент-анализ кросс-цитирования материалов, освещающих задержание Алексея Навального, наглядно демонстрирует возможности «Медиасети» по отработке конкретного нарратива. Российская «Новая газета» выступила главным «толкачом», поскольку для российской аудитории тема представляла наибольший интерес. Привлечение СМИ из других стран и взаимные ссылки на материалы с опросами местных экспертов и правозащитников позволяли создать видимость «важности» темы задержания Навального для иностранной аудитории. Более того, через иностранные СМИ координировались протесты: например, сайт латышского издания «Спектр.Пресс» был заблокирован на территории России за призывы к участию в протестных акциях в поддержку Навального.

Федеральное агентство новостей /

Спустя пять лет с момента запуска «Медиасети» цитирование СМИ-партнеров, с которыми организуются совместные мероприятия, выглядит естественным в глазах читателя. Обеспечивается это за счет создания запасных площадок и организации взаимных обучающих курсов, куда входят наставники из участников «Медиасети».

Например, в марте 2021 года в рамках реализации программы Free Press Unlimited Viable Media for Empowered Societies (VIMES) был запущен ресурс Colab Medios Project, позиционирующийся как «первая онлайн-платформа для обмена знаниями между малыми и средними медиа Восточной Европы и Центральной Америки». Это позволило расширить пул СМИ «Медиасети» за счет подключения грузино-американской CodaStory, армянского CivilNet и сальвадорского El Faro.

Благодаря продвижению идеи «трансграничности» журналистики открытых данных, площадка позволяет устанавливать связи между различными проектами и продвигать идентичную повестку на глобальном уровне. Сам проект Viable Media for Empowered Societies позиционируется как программа по обмену опытом, знаниями и контентом и, согласно декларируемым целям, направлен на «решение проблемы ухудшения положения независимых СМИ и журналистов, в частности, женщин, в Центральной Америке и Восточной Европе».

Федеральное агентство новостей /

В рамках Colab Medios Project подсвечиваются важные для заказчиков темы. Так в интервью директора Латиноамериканского центра журналистских исследований (CLIP) особый упор делается на необходимость быстрее получить данные о госзакупках в Сальвадоре и Никарагуа, пока «страны не закрылись». Государствам уделяется повышенное внимание в США: по линии USAID финансируются программы, которые идут вразрез с политикой действующих властей Сальвадора, а в дружественной России Никарагуа на протяжении последних лет поддерживается оппозиция и готовится государственный переворот.

Если брать во внимание историю и финансовую подоплеку проектов, то получается замкнутый круг. Финансируемый по линии нидерландской Free Press Unlimited проект VIMES рассказывает о центре CLIP, который точно так же, как и «дочка» FPU «Медиасеть», зародился в Чехии, поддерживался нежелательной в России организацией Atlantic Council и центром OCCRP, который спонсируется по линии USAID и фондов Джорджа Сороса. Площадка устанавливает связи и позволяет устраивать взаимный пиар разным проектам, за которыми стоят одни и те же организации.

Подобного рода активности организуются регулярно. Free Press Unlimited в лице модератора Марии Садовской-Комлач, бывшего консультанта признанного нежелательным «Европейского фонда в поддержку демократии» по русскоязычным СМИ, организовала 9 июня в рамках конвента Rights Con 2021 дискуссию, посвященную Colab Medios Project. В ней приняли участие журналисты белорусского «Еврорадио», украинского «Громадское телевидение», молдавского ZGR и никарагуанского Confidential.

«Действительно, за время существования Colab Medios партнеры из Центральной Америки и Восточной Европы обнаружили, что, несмотря на разные языки и даже континенты, в их странах происходят похожие вещи. Например, история о том, как национальный флаг стал символом гражданского протеста в Никарагуа нашла интерес и у читателей в Беларуси».

Через проведение параллелей между разными странами у читателя формируется определенное представление о происходящих на другом конце света событиях. СМИ-участниками Collab Medios Project продвигается тезис о том, что государственную поддержку могут получить лишь медиа «в странах с сильной демократией», тогда как в других государствах «независимая журналистика подвергается давлению со стороны авторитарных режимов и олигархов». Ко второй категории, по мнению авторов, относятся Белоруссия, Молдавия, Никарагуа, Россия и Украина.

Федеральное агентство новостей /

Реализуемые в рамках программы VIMES мероприятия позволяют СМИ «случайно» находить друг друга и делиться «интересным для аудитории» контентом. Портал в данном случае выступает удобным инструментом либеральных медиа для установления «открытых» связей между якобы не имеющими к друг другу отношения ресурсами. Кроме того, таким образом расширяется потенциальный охват проектов, туда вовлекаются заинтересованные в раскрутке и взаимном пиаре СМИ.

Обмен опытом, организация обучающих курсов и создание площадок для взаимных активностей стали удобным предлогом как для установления новых связей, так и подготовки мотивированных кадров для партнеров «Медиасети».

Чего стоит только «Пражская медиашкола».

Федеральное агентство новостей /

В проморолике «Медиасети», наличествует ссылка на «Пражскую медиашколу», где учат SMM, таргетинговой рекламе, медиамаркетингу, монтажу видео и звука. Вот только если зайти на страницу команды «медиашколы», то там обнаружатся резиденты «Новой газеты», «Сноба», «Медузы»1 (признана иноагентом) и «Дождя».

Федеральное агентство новостей /

Конечно, среди менторов есть достаточно известные фигуры, не замеченные в связях с оппозиционными медиа и иноагентами. Вот только наличие в списке наставников лиц, входящих в попечительский совет «Обмена» и «Медиасети», — Максима Эристави, Натальи Маршалкович, Дианы Петриашвили, Виталия Ругайна — бросается в глаза. Преподаватель «Пражской медиашколы» Светлана Козлова — которая так же входит в попечительский совет проекта «Обмен» — одновременно числится медиапродюссером-редактором Free Press for Eastern Europe и Russian Language News Exchange.

В «Медиасети» называют «Пражскую медиашколу» неотъемлемой частью проекта и «платформой, где журналисты могут, доверяя друг другу, сотрудничать и строить профессиональные отношения».

Другой пример площадки для обмена опытом — цикл образовательных вебинаров для журналистов «Элементы журналистики», прошедший с 13 по 16 апреля 2021 года. В жюри главред «Медиасети» Наталия Маршалкович, в качестве спикеров шеф-редактор «Новой газеты» Роман Шлейнов, digital-специалист «дочки» «Новой газеты» «Важные истории» Юлия Красников, партнерское СМИ «Кавказского узла» «7х7 — горизонтальная Россия» Павел Андреев, наставник чешской программы Transitions Анна Любакова.

Обмен опытом налажен не только по линии СМИ. Например, тренинги по цифровой безопасности для СМИ «Обмена» проводят специалисты «Роскомсвободы».

Куратор проекта «Медиасеть» Мария Садовская-Комлач в своем материале «Как международные технологические компании способствуют белорусскому режиму и белорусской революции» обращается за комментарием к специалисту по информационной безопасности «Роскомсвободы» Вадиму Лосеву. Он же проводил в Сыктывкаре в 2018 году лекцию «Когда государство владеет большими данными, есть реальная угроза самоцензуры и угроза развитию общества» для связанного с «Кавказским узлом» СМИ «7х7». Вадим Лосев в том же году читал лекцию на тему информационной безопасности в рамках форума «Gender Bender: активизм, расширяющий границы», организованной «Российской ЛГБТ-сетью».

Все это позволяет выстраивать комплексно работающую взаимосвязанную систему на всем постсоветском пространстве. Для выполнения информационных задач привлекаются не только СМИ «первой волны», но и условно аффилированные медиа, связи с которыми устанавливаются через курсы и площадки по обмену.

Федеральное агентство новостей /

Функционирование «Обмена» было бы трудноосуществимо, сохраняй Free Press Unlimited прямой контроль над всеми СМИ. Необходимо было создать компанию-«прокладку». Ей стала Free Press for Eastern Europe (FPEE).

Федеральное агентство новостей /

Вошедший в попечительский совет проекта «Обмен» Максим Эристави еще в 2015 году позиционировал себя как «независимого журналиста, сооснователя Hromadske International и одного из немногих открытых геев-журналистов на Украине». Согласно биографии Эристави на сайте Atlantic Council, где Максим числится старшим научным сотрудником, «Громадске Интернешнл» была основана для «заполнения прорех в новостном освещении Центральной и Восточной Европы». В течение своей карьеры Эристави успел потрудиться в европейском отделении «Радио Свобода» (признана иноагентом), BBC, CNN, Reuters и множества других изданий. Он же выступил продюсером созданной в 2015 году «Медиасети».

Федеральное агентство новостей /

Более того, именно Максим Эристави стоял у истоков созданной 14 апреля 2016 года организации Free Press for Eastern Europe.

Однако ни в совете директоров, ни в попечительском совете Максим Эристави не числится: во главе организации стоит полячка белорусского происхождения Мария Садовская-Комлач, являющаяся сотрудником Free Press Unlimited. В попечительский совет входят граждане Нидерландов — руководители FPU Рут Кристин Эльмир Кроненбург и Леон Альбертус Мария Уиллемс.

Free Press for Eastern Europe — это не просто ключевое звено для координации проекта «Обмен», но и финансовая прокладка для Free Press Unlimited (от нидерландской организации ежегодно поступают гранты).

Кроме FPU, источником финансирования для Free Press for Eastern Europe выступает Министерство иностранных дел Чешской Республики. Ежегодно на продвижение «социальных переходов» и «демократизации» в рамках программы Transition Promotion Program выделяется два миллиона евро, которые может получить лишь зарегистрированные в Чехии НКО (отсюда и необходимость «прописки» Free Press for Eastern Europe в Праге). В перечень 11 приоритетных стран и районов входят Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, Косово, Куба, Молдавия, Мьянма, Сербия и Украина.

Штаб-квартира Free Press for Eastern Europe находится в чешской Праге. И именно FPEE, если судить по протоколам встречи участников проекта «Обмен» в мае 2021 года, является той самой «Пражской редакцией», осуществляющей головную координацию проекта «Обмен». Главный редактор «Медиасети» Наталия Маршалкович на своей страницы в LinkedIn позиционирует себя еще и главным редактором Free Press for Eastern Europe с октября 2017 года.

На самом сайте FPEE информации не так много — он существует лишь для галочки, даже несмотря на наличие прошлогодней вакансии специалиста по финансированию и грантам, который должен отлично владеть английским, русским и чешским. В наличии ссылки на Пражскую медиашколу и удаленную статью Маршалкович «Самая опасная профессия: журналист на постсоветском пространстве».

Федеральное агентство новостей /

Однако FPEE — это всего лишь «прокладка» для Free Press Unlimited.

Федеральное агентство новостей /

В своем отчете за 2020 год Free Press Unlimited уделяет большое внимание развитию «Медиасети»: количество откликов в социальных сетях выросло на треть до 120 миллионов, а число уникальных посещений самих сайтов — с 10 до 16 миллионов. В компании подчеркивают особую роль СМИ-участников «Медиасети» в освещении конфликта в Нагорном Карабахе: привлечение медиа из Армении и Азербайджана позволило получить «точку зрения противоположных сторон». За 2020 год на русскоязычные программы для Евразии в рамках поддержки «Медиасети» (Russian Language News Exchange) потрачено почти полтора миллиона евро — это четвертая по значимости программа Free Press Unlimited.

Федеральное агентство новостей /

Сразу же после «Медиасети» Free Press Unlimited отчитывается об эффективности своих сирийских проектов: нидерландская НПО поддерживает «Журналистскую ассоциацию Сирии», «Этическую хартию сирийских медиа» и «Сеть курдских сирийских журналистов». Отдельное часть посвящена деятельности оппозиционного издания Enab Baladi, освящающего обстановку в Идлибе и внутренние разборки между группировками боевиков.

Среди основных спонсоров Free Press Unlimited Голландская лотерея почтовых индексов (Dutch Postcode Lottery), которая профинансировала проект «Безопасный мир ради истины». Помимо FPU программу реализуют «Репортеры без границ» и «Комитет по защите журналистов». Основные поступления в бюджет Free Press Unlimited идут по линии голландского МИДа, лотереи и Евросоюза.

Федеральное агентство новостей /

Голландская лотерея почтовых индексов задействована в финансировании и другого журналистского проекта — Bellingcat. Более того, Bellingcat в числе прочих организаций привлекается для участия в программе «Безопасный мир ради истины», организуемой Free Press Unlimited.

Как правило, лотерейные деньги идут на финансирование либеральных и глобалистских структур, наподобие Amnesty International или Human Rights Watch. Более 33 миллионов долларов от лотереи получил фонд Клинтонов: в 2016 году финансовые вливания из фонда послужили основой множественных обвинений экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в коррупции.

Федеральное агентство новостей /

На гранты нидерландского МИДа и Евросоюза через FPU реализуются программы по подготовке женских кадров AFPC и развертывание национальных радиостанций на территории Центральноафриканской Республики в интересах Франции.

Последовательная работа ведется и в странах Центральной Америки — Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и Сальвадоре. Спонсируемые FPU СМИ — например, El Faro, — принимают участие в площадках по обмену контентом с российской «Медиасетью». Программы сотрудничества реализуются на дотации от Нидерландского МИДа.

FPU помогают развивать свободу прессы и прививать демократические ценности по всему миру: не скрывается отчетность о программах в Ираке, Мьянме, Пакистане. Однако стоит дойти до 31 страницы и строчки «Усиление новостной программы Евразии», как обнаружится факт непрозрачного финансирования: строка «несколько доноров» на финансовую отчетность едва ли тянет. Точно такая же ситуация с программами по Судану. Оба проекта входят в пятерку самых финансово затратных для Free Press Unlimited.

Федеральное агентство новостей /

В самом конце отчета кроется информация о спонсорах, среди которых есть признанный нежелательным на территории России фонд «Открытое общество»3 Джорджа Сороса, Европейский союз, правительства Великобритании и США.

Федеральное агентство новостей /

Сколько именно денег выделяется на входящие в «Медиасеть» СМИ из отчета Free Press Unlimited понять сложно. Однако если обратиться к страницам самих медиа и их индивидуальной отчетности, картина начинает проясняться.

Федеральное агентство новостей /

Большая часть СМИ, входящих в проект «Медиасеть», не скрывают источников иностранного финансирования.

Украинский ресурс «Заборона» в разделе «О редакции» хвастает прозрачной моделью финансирования, которая подразумевает получение взносов от читателей на краудфандинговой платформы Patreon и международных грантов.

Федеральное агентство новостей /

Аналогичная ситуация с «Громадским телевидением», вокруг которого в 2015 году и начали строить «Медиасеть». За 2020 год крупнейшими грантами отметились «Европейский фонд в поддержку демократии» Сороса (3.4 миллиона гривен), Посольство США на Украине (4.6 миллионов гривен), МИД Дании (7.5 миллиона гривен) и Агентство по развитию международного сотрудничества Швеции (8.5 миллионов гривен).

Федеральное агентство новостей /

В случае с зарегистрированным в Польше белорусским «Еврорадио» ситуация другая: в числе спонсоров-партнеров внизу главной страницы сайта есть и программа чешского МИДа Transition Promotion Program, и американское агентство USAID, и финансируемая в том числе и «Национальным фондом в поддержку демократии» организация «Развитие литовского сотрудничества», и подконтрольный МИД Польши и Великобритании фонд «Солидарность».

Федеральное агентство новостей /

Молдавский NewsMaker финансируется по аналогичному принципу: фонд «Открытое общество», «Национальный фонд борьбы за демократию», дочерние проекты Евросоюза, Нидерландов и США.

Федеральное агентство новостей /

Киргизский портал Kloop в самом низу главной страницы указывает фонд «Сорос-Кырзызстан» в качестве партнера.

Федеральное агентство новостей /

Зарегистрированное в Румынии СМИ Ziarul de Garda, освещающее обстановку в Молдавии, в своих финансовых отчетах указывает в качестве спонсоров фонды Сороса, американские грантовые структуры и посольство Нидерландов.

Федеральное агентство новостей /

Русскоязычные «Новости Донбасса» организуют посвященные проблематике Донбасса медиафорумы в сотрудничестве с USAID, Free Press Unlimited, посольством Германии, МИД Дании и подконтрольной правительству Великобритании Zinc Network.

Федеральное агентство новостей /

Грузинское СМИ JAMNews указывает в перечне партнеров Free Press Unlimited, «Национальный фонд в поддержку демократии» Сороса и программу Transition Promotion Program чешского МИД.

Федеральное агентство новостей /

В сухом остатке получается, что из 14 СМИ-участниц проектов «Обмен» и «Медиасеть» восемь СМИ открыто публикуют информацию о своей финансовой зависимости от американских, британских и нидерландских структур. В свободном доступе финансовой отчетности латышского СМИ «Спектр.Пресс», зарегистрированного в Германии азербайджанского Meydan TV, казахстанского издательского дома Vласть нет.

А вот с зарегистрированными в России и до сих пор не признанными иноагентами СМИ «Кавказский узел» и «Новая газета» дело обстоит куда как любопытнее.

Федеральное агентство новостей /

Согласно информации на сайте «Кавказского узла», СМИ было учреждено запрещенным на территории России обществом «Мемориал»4 в 2001 году. Спустя семь лет учредитель сменился — им значится ООО «Мемо». Главным редактором «Кавказского узла» является Григорий Шведов. Он же руководит сразу несколькими предприятими (большинство из которых признано иноагентами).

Федеральное агентство новостей /

В ноябре 2020 года стало известно, что в августе 2018 года директор независимого интернет-журнала «7х7 — Горизонтальная Россия» и ООО «Новые региональные медиа» Павел Андреев получил грант на полмиллиона евро от Еврокомиссии для реализации программы по «вовлечению молодежи в решение социально значимых проблем, поддержку сексуальных меньшинств, правозащитников и гражданских активистов». 7х7 уже уличали в финансировании из-за рубежа и пропаганде ЛГБТК+-ценностей.

Хотя за грант от Еврокомиссии расписывался Андреев, в качестве получателя значился «Центр социально-маркетинговых исследований и технологий», директором которого является Григорий Шведов. Из интервью Павла Андреева «Кавказскому узлу» от 25 августа 2020 года можно сделать вывод, что у «7х7» и КУ разделена география покрытия, поэтому СМИ не пересекаются.

Регионы не в Сибири, потому что они не очень далеко, и не на Кавказе, по двум причинам. Во-первых, как нам кажется, на Кавказе несколько по-иному устроена общественная жизнь, и она отличается от того, как она устроена в более северных регионах России. И во-вторых, уже тогда работал «Кавказский узел», и мы не планировали составлять конкуренцию, потому что идея наша была начать работать там, где никто не работает, то есть, где действительно беда с независимой прессой. И потом все-таки мы смотрим на медиарынок и хотим быть дополняющим игроком, а не замещающим. Поэтому, действительно, раз на Кавказе работаете вы, мы не собираемся составлять конкуренцию и считаем, что вы вполне себе хорошо дополняете информационную картину.

Партнерами «Кавказского узла» в разное время являлись многочисленные НКО-иноагенты, так или иначе связанных со Шведовым: АНО «Институт прав человека» (признан иноагентом в ноябре 2015 года), РОО информационно-исследовательский центр «Панорама» (признан иноагентом в декабре 2015 года), «Информационное агентство МЕМО.РУ» (признано иноагентом в ноябре 2014 года), «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации» (признан иноагентом в феврале 2019 года).

Федеральное агентство новостей /

За последние три года подконтрольные Шведову организации получили гранты и переводы от «Национального фонда в поддержку демократии», посольства Нидерландов, зарегистрированных в Молдавии и США НКО на сумму 40 миллионов рублей (редакция Telegram-канала «Рыбарь» располагает подтверждающими документами).

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день Шведов является директором либо входит в совет правления следующих организаций: ЧУ «ЦСМИТ» (получатель совместного с «Новыми региональными медиа» гранта от Еврокомиссии), ООО «МЕМО» (учредитель «Кавказского узла»), ЧУ «ЦПСР СМИ» (признано иноагентом в феврале 2019 года), «ИА МЕМО.РУ» (признано иноагентом в ноябре 2014 года), «Международный мемориал» (признано иноагентом в октябре 2016 года).

Учитывая все вышесказанное, факт поездки Григория Шведова в Варшаву совместно с представителями «Громадского телевидения» и «Еврорадио» (СМИ, не скрывающими факты финансирования и партнерства с зарубежными спонсорами) и активную роль «Кавказского узла» в сети распространения контента проекта «Обмен» возникает закономерный вопрос: а почему «Кавказский узел» и его учредитель до сих пор не пополнили ряды иноагентов?

Федеральное агентство новостей /

Несколько другая история с «Новой газетой», заместитель главного редактора которой Андрей Липский так же летал в Варшаву вместе с представителями «Кавказского узла», «Громадского телевидения» и «Еврорадио».

Федеральное агентство новостей /

«Новая газета» вместе с «Кавказским узлом» уже уличались в получении денег от правительства Нидерландов — в 2015 году об этом писали «Известия». Сегодня СМИ финансируется через собственную краудфандинговую платворму «Соучастники».

На сегодняшний день открытой информации о источниках финансирования «Новой газеты» нет, а все обвинения в наличии «серых схем» по получению грантов из-за рубежа редакция издания отметает.

Однако даже при условии отсутствия притока денежных средств из-за рубежа «Новая газета» является инструментом воздействия как организаций-иноагентов, так и нежелательных организаций. Издание участвует в комплексных информационных кампаниях и провокациях, направленных на расшатывание обстановки на Северном Кавказе, публикует недостоверную информацию и фейки, указывает в числе партнеров организацию-иноагент «Мемориал» и «Российскую ЛГБТ-сеть».

Среди менторов «Пражской медиашколы», являющейся составной частью проекта «Обмен», четыре человека, так или иначе аффилированных с изданием. «Новая газета» уже публиковала материалы, специально подготовленные проектом «Медиасеть». Публикации на острые для российской общественности темы цитирует у себя в Twitter резидент Atlantic Council Максим Эристави, основавший Free Press for Eastern Europe.

Федеральное агентство новостей /

В феврале 2020 года «Новая газета» организовала аналогичную проекту «Обмен» сеть распространения контента на просторах России. Объединение получило название «Синдикат-100», а в его состав вошли 25 либерально-оппозиционных медиа (за год существования «содружество независимых СМИ» пополнили еще 12 новых медиа). Согласно заявлению главного редактора Дмитрия Муратова, функции СМИ-партнеров «Синдиката-100» сводятся к выпуску «самых интересных публикаций на острые темы одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей».

Однако формирование всероссийской либеральной сети обмена контентом позволило повысить цитируемость не только «Новой газеты», но и других участников чешской «Медиасети». Например, на сайте телеканала «Дождь», чье спонсирование из-за рубежа доказало расследование RT, освещалось закрытие корреспондентского пункта «Еврорадио» и давалась ссылка на материалы киргизского Kloop.kz. Znak.com также ссылается на Kloop.kz и JAMNews, а в издании Meduza1 освещали блокировку «Спектр.Пресс», которое охарактеризовали как «независимое издание».

Федеральное агентство новостей /

Деятельность «Новой газеты» важна с точки зрения оказания информационного давления на российских властей. Газета является членом Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который получает финансирование по линии американского агентства USAID и фондов Джорджа Сороса. Сотрудник издания Злата Понировская организовывала совместный курс Пражской медиашколы и Центрально-Европейского Университета, основанного тем же Соросом.

Любые попытки привлечения «Новой» к ответственности вызывают на Западе резонанс. В Free Press Unlimited выражали обеспокоенность по поводу обысков дома у основателя «Настоящего времена» Романа Анина, который возглавлял отдел расследований «Новой газеты». И сам Анин тоже связан со структурами Сороса.

Сегодня основанная в 1993 году газета представляет собой центральный «узел» распространения информации заказчиков и спонсоров проекта «Обмен» в России. Посредством «Новой газеты» устраиваются провокации и распространяется ложная информация, издание проводит курсы по коллаб-журналистике и учит другие СМИ, как правильно делать расследования. Роль «Новой» в масштабах всей трансграничной сети распространения контента сложно недооценивать.

Более того, при дальнейшем расширении проекта «Медиасеть» влияние западных инструментов информационного воздействия будет только расти.

Федеральное агентство новостей /

На встрече в мае 2021 года участники проекта «Обмен» обсуждали спланированное расширение и переезд «Пражской редакции» в другую страну: к концу года в Польше должна появиться новая организация.

Зарегистрировать новую НКО планируется осенью-зимой 2021 года, а в течение 2022 года организация будет набирать вес и влияние. В перечень задач входит создание тематических рассылок, написание аналитических заметок, распределение ролей СМИ-участников — все это под руководством «менторов» от Free Press Unlimited и Free Press for Eastern Europe.

Федеральное агентство новостей /

К 2023 году «Медиасеть» в административном плане должна стать полностью автономной. Согласно замыслу создателей, через НКО должны проходить краудфандинговые и фандрейзинговые кампании, реализовываться программы по подготовке редакторов. Дополнительными точками финансового входа станут гранты, предоставляемые Free Press Unlimited и Free Press for Eastern Europe: специалистов по грантовой экспертизе начнут подбирать заранее.

В апреле 2023 года роль FPU и FPEE сведется лишь к совместной подаче заявок, а также оказанию консультационных услуг. «Медиасеть 2021+» должна будет стать полностью самостоятельным проектом с внутренним контуром управления, прозрачной (с точки зрения западных структур) отчетностью, собственной системой мониторинга трафика и управления.

Появление на рынке медиа такого инновационного партнерского «медиахолдинга» позволит решить одни из главных проблем оппозиционных СМИ любой страны. Это позволит как наладить подбор партнеров для распространения собственного контента (и создания резервные каналы) для захвата медиарынка, а также организовать кузницу кадров для работы непосредственно на местах.

Сегодня в России «передовиками» распространения контента выступают «Новая газета» и «Кавказский узел» — их деятельность не запрещена, иноагентами они не признаны. Созданная через два года структура позволит включить в «Медиасеть» множество мелких региональных СМИ, которым более опытные «товарищи» протянут руку помощи и предоставят специалистов, чтобы вывести небольшие региональные СМИ на международный уровень.

Fontibus ex modicis concrescit maximus amnis (лат. Из небольших источников возникает большая река).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

4 Организация, выполняющая функции иностранного агента